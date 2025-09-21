Knicks deve fazer troca antes da temporada da NBA

O New York Knicks ainda estuda uma troca antes da temporada 2025/26 da NBA. De acordo com Stefan Bondy, do New York Post, o time tem apenas uma vaga no elenco, enquanto ainda precisa confirmar os contratos de Malcolm Brogdon e Landry Shamet. Desse modo, é provável que precise negociar um deles.

Continua após a publicidade

“O New York Knicks, em resumo, está preso a um hard cap de cerca de US$207.8 milhões para a próxima temporada. A NBA, no entanto, não quer que os times usem esse limite, já que finge que isso não existe no acordo coletivo. Então, a franquia não pode gastar um dólar acima disso, a não ser que tenha um esquema para burlar o teto”, disse Bondy.

No momento, o Knicks conta com 18 jogadores que disputam vaga no elenco para a próxima temporada. No entanto, apenas 15 vagas estão disponíveis, fora as trêss para two-way. Desse modo, três nomes precisam ser cortados antes de 2025/26.

Continua após a publicidade

Landry Shamet e Malcolm Brogdon surgem como nomes prováveis para a disputa. Isso porque, o Knicks conseguiu reforçar o corpo de armadores e conta com dez nomes na posição. Desse modo, um deles pode ser liberado no mercado de troca, para que o time de New York consiga outros ativos.

No ano passado, Shamet jogou 50 partidas pelo Knicks na NBA. Assim, teve médias de 5.7 pontos, 1.2 rebotes e 0.5 assistência. Brodgodon, por sua vez, vestiu a camisa do Washington Wizards na temporada passada. Porém, por conta de lesões, foi limitado a 24 jogos, com médias de 12.7 pontos, 4.1 assistências e 3.8 rebotes.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Além de Shamet e Brogdon, o Knicks analisa a troca de outros nomes antes da próxima temporada da NBA. De acordo com Kris Pursiainen, do site Clutch Points, Tyler Kolek é um dos indicados. Além disso, segundo o Jake Fischer, do Bleacher Report, Pacome Dadiet também desperta interesse em outros times.

A troca de um deles, aliás, pode ser feita justamente para abrir espaço para Brogdon e Shamet. Desse modo, se isso acontecer, é provável que ambos sigam no elenco.

“A expectativa é que o New York Knicks troque um jogador por capital de Draft para liberar uma vaga no elenco. Jalen Brunson, Miles McBride e as novas adições Jordan Clarkson e Brogdon dão profundidade à equipe na posição de armador. Então, negociar Tyler Kolek pode dar ao jogador de 24 anos uma chance que ele não terá em Nova York”, disse o jornalista do Clutch Points.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA