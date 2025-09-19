Tyler Herro será desfalque do Heat no início da temporada da NBA

Ala-armador passará por cirurgia nesta sexta-feira

tyler herro heat nba Fonte: Reprodução / X

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Miami Heat não terá Tyler Herro para o início da temporada da NBA. Isso porque, ainda segundo o jornalista, o astro passará por uma cirurgia no pé esquerdo, nesta sexta-feira (19). O jogador sofreu uma lesão durante treinos com a equipe, que levou à decisão de reparar o problema para não se tornar mais grave.

Continua após a publicidade

Portanto, ainda não há previsão de quando Tyler Herro voltará a jogar pelo Heat na campanha 2025/26 da NBA. Vale lembrar que ele já teve problema no pé esquerdo na última temporada. No entanto, a contusão que o levou à cirurgia aconteceu em um treino na offseason.

Então, o Miami Heat terá que começar 2025/26 sem seu principal jogador. Afinal, Herro vem de seu melhor ano na carreira, quando somou médias de 23.9 pontos, 5.2 rebotes, 5.5 assistências e 37.5% de aproveitamento nas bolas de três. Ou seja, foi a temporada com mais pontos e assistências por jogo desde que chegou à NBA em 2019. Além disso, foi a campanha que teve mais minutos e mais partidas como titular. Como resultado, foi All-Star pela primeira vez.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Tyler Herro assumiu o papel de principal estrela do Heat ao lado de Bam Adebayo desde a saída de Jimmy Butler para o Golden State Warriors. Agora, ele será elegível para uma extensão de contrato de US$150 milhões e três anos a partir de outubro. No entanto, ainda é incerto que a franquia dê uma renovação já no próximo mês.

Leia mais!

Isso porque, no começo de agosto, Brett Siegel, do site Clutch Points, alertou para dúvidas sobre a extensão. De acordo com o jornalista, o presidente do Heat, Pat Riley, tem histórico controverso sobre renovar acordos com suas estrelas. Isso, aliás, chegou a levantar rumores sobre seu futuro em Miami.

Continua após a publicidade

“Tyler Herro se torna elegível para uma extensão de três anos no valor de cerca de US$150 milhões com o Miami Heat em outubro. Ou seja, antes do início da temporada 2025/26. Esta é uma situação que as equipes da NBA estão observando, já que Pat Riley sempre foi cauteloso ao conceder extensões (vide Jimmy Butler). A decisão de renovar com ele dirá como o Miami se vê no Leste”, disse Siegel.

Por outro lado, ele ainda tem contrato vigente com o Heat até 2026/27. Ou seja, nas próximas duas campanhas, ele ainda vai receber US$64 milhões do vínculo que assinou em 2023. Na época, o acordo firmado foi de quatro anos e US$120 milhões.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Tyler Herro será desfalque do Heat no início da temporada da NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Desmond Bane se anima com potencial do Magic na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Dennis Smith fecha com Mavericks e está de volta à NBA
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.