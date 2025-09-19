Tyler Herro será desfalque do Heat no início da temporada da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Miami Heat não terá Tyler Herro para o início da temporada da NBA. Isso porque, ainda segundo o jornalista, o astro passará por uma cirurgia no pé esquerdo, nesta sexta-feira (19). O jogador sofreu uma lesão durante treinos com a equipe, que levou à decisão de reparar o problema para não se tornar mais grave.

Portanto, ainda não há previsão de quando Tyler Herro voltará a jogar pelo Heat na campanha 2025/26 da NBA. Vale lembrar que ele já teve problema no pé esquerdo na última temporada. No entanto, a contusão que o levou à cirurgia aconteceu em um treino na offseason.

Então, o Miami Heat terá que começar 2025/26 sem seu principal jogador. Afinal, Herro vem de seu melhor ano na carreira, quando somou médias de 23.9 pontos, 5.2 rebotes, 5.5 assistências e 37.5% de aproveitamento nas bolas de três. Ou seja, foi a temporada com mais pontos e assistências por jogo desde que chegou à NBA em 2019. Além disso, foi a campanha que teve mais minutos e mais partidas como titular. Como resultado, foi All-Star pela primeira vez.

Vale lembrar que Tyler Herro assumiu o papel de principal estrela do Heat ao lado de Bam Adebayo desde a saída de Jimmy Butler para o Golden State Warriors. Agora, ele será elegível para uma extensão de contrato de US$150 milhões e três anos a partir de outubro. No entanto, ainda é incerto que a franquia dê uma renovação já no próximo mês.

Isso porque, no começo de agosto, Brett Siegel, do site Clutch Points, alertou para dúvidas sobre a extensão. De acordo com o jornalista, o presidente do Heat, Pat Riley, tem histórico controverso sobre renovar acordos com suas estrelas. Isso, aliás, chegou a levantar rumores sobre seu futuro em Miami.

“Tyler Herro se torna elegível para uma extensão de três anos no valor de cerca de US$150 milhões com o Miami Heat em outubro. Ou seja, antes do início da temporada 2025/26. Esta é uma situação que as equipes da NBA estão observando, já que Pat Riley sempre foi cauteloso ao conceder extensões (vide Jimmy Butler). A decisão de renovar com ele dirá como o Miami se vê no Leste”, disse Siegel.

Por outro lado, ele ainda tem contrato vigente com o Heat até 2026/27. Ou seja, nas próximas duas campanhas, ele ainda vai receber US$64 milhões do vínculo que assinou em 2023. Na época, o acordo firmado foi de quatro anos e US$120 milhões.

