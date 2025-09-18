NBA: Heat descarta troca de titular para o Lakers

De acordo com Brett Siegel, insider de NBA do portal Clutch Points, o Miami Heat não tem interesse na troca de Andrew Wiggins para o Los Angeles Lakers. Nos últimos dias, alguns rumores sobre uma negociação entre as equipes veio à tona. Mas Siegel informou que isso não procede. Ou seja, a equipe de Miami, por ora, não tem a intenção de abrir mão do canadense.

“No momento, o Heat não demonstra muita vontade de negociar Wiggins. A franquia, aliás, quer esperar para ver como as coisas se desenrolam durante os primeiros meses da temporada, disseram fontes. Além disso, Miami tem pedido um preço alto pela antiga primeira escolha geral. E seria um preço que o Lakers não está disposto a pagar”, revelou Siegel.

Evan Sidery, da revista Forbes, disse que o Lakers intensificou conversas para fechar uma troca com o Heat antes da próxima temporada da NBA. Segundo o jornalista, o objetivo do time de Los Angeles é contar com Wiggins em 2025/26. Além disso, Sidery revelou qual pacote pode ser oferecido para contar com o ala de 30 anos.

“Heat e Lakers reabriram as conversas sobre uma possível troca de Andrew Wiggins antes dos treinos para a temporada da NBA. Los Angeles está muito aberto a negociar Dalton Knecht. Enquanto isso, Miami quer uma futura escolha de primeira rodada incluída no pacote”, publicou Sidery.

Já Marc Stein, do portal Substack, alertou para uma possível negociação entre as franquias. De acordo com o repórter, o desejo do Lakers de contar com Wiggins ganhou mais força após a renovação de contrato com Luka Doncic.

“Eu não deixaria ele como alvo de Los Angeles antes do futuro de Luka estar assegurado. Porém, agora, as coisas estão diferentes. Então, minha percepção é a de que o Lakers teria interesse em Wiggins, caso o Heat, nas próximas semanas ou meses, decida priorizar o financeiro e busque reduzir a folha salarial”, disse Stein.

Primeira escolha do Draft de 2014, Wiggins chegou ao Heat na última trade deadline. O canadense, aliás, foi uma das peças envolvidas na troca entre cinco times que levou Jimmy Butler para o Golden State Warriors. Até o momento, suas médias em Miami são de 19 pontos, 4,2 rebotes e 3,3 assistências. Em 2025/26, o ala vai receber US$28,2 milhões em salários, enquanto conta com uma opção de US$30,2 milhões para o ano seguinte.

