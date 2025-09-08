Decisão do Heat pode levar Andrew Wiggins ao Lakers

Ala tem mais um ano de contrato com o Heat na NBA

heat andrew wiggins lakers Fonte: Reprodução / Instagram

Andrew Wiggins pode trocar o Miami Heat pelo Los Angeles Lakers. De acordo com Marc Stein, do The Stein Line, o time da Flórida pode decidir em breve sobre o futuro do ala, que tem um ano de contrato garantido e uma opção para 2026/27. Desse modo, a equipe angelina surge como uma possível interessada no veterano.

Continua após a publicidade

O futuro de Andrew Wiggins depende, sobretudo, de uma decisão do Heat. Isso porque ele vai receber US$28.2 milhões em 2025/26, enquanto conta com uma opção de US$30.2 milhões para o ano seguinte. Se nada acontecer, é provável que ele exerça a cláusula, o que pode tomar uma boa parte da folha salarial de Miami.

Desse modo, a diretoria pode optar por uma troca até a trade deadline de 2026 para ter espaço salarial. Com Bam Adebayo e Tyler Herro, o Miami Heat poderia usar os pouco mais de US$30 milhões de Wiggins para investir em outros nomes na próxima agência livre.

Continua após a publicidade

O Los Angeles Lakers, enquanto isso, surge como interessado pela intenção de reforçar o em torno de Luka Doncic. Com o fim de carreira de LeBron James próximo, o esloveno é visto como o rosto do time para o futuro, mas precisa de bons nomes ao seu lado. Wiggins, que já foi campeão da NBA com o Golden State Warriors, é visto como um desses nomes.

Leia mais!

Ainda segundo Stein, uma investida do Lakers em Wiggins não aconteceu justamente por Doncic. Até o mês passado, o craque ainda não havia assinado uma extensão para garantir o futuro em Los Angeles. O acordo, assim, era o primeiro passo para que a diretoria começasse a analisar o mercado, como está fazendo com o jogador do Heat.

Continua após a publicidade

“Eu não deixaria ele como alvo de Los Angeles antes do futuro de Doncic estar assegurado. Porém, agora, as coisas estão diferentes. Então, minha percepção é de que o Lakers teria interesse em Andrew Wiggins caso o Heat, nas próximas semanas ou meses, decida priorizar o financeiro e busque reduzir a folha salarial”, disse Stein.

Vale lembrar que Doncic e o Lakers acertaram uma extensão de três anos por US$165 milhões com opção de jogador para 2028/29. Assim, ele pode assinar um novo acordo máximo a partir de 2028 e que lhe daria 35% do teto salarial por cinco anos.

Andrew Wiggins, por fim, fez 17 jogos pelo Heat na fase regular de 2024/25, após ir em troca pelo Golden State Warriors. Com média de 32.1 minutos, ele teve 19 pontos, 4.2 rebotes e 3.3 passes para a cesta.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Dirk Nowitzki explica cargo que ocupa no Dallas Mavericks
Últimas Notícias Thumbnail
Kawhi Leonard recusou jogar ao lado de LeBron James
Últimas Notícias Thumbnail
Bucks pode enviar Kyle Kuzma em troca
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.