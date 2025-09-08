Decisão do Heat pode levar Andrew Wiggins ao Lakers

Andrew Wiggins pode trocar o Miami Heat pelo Los Angeles Lakers. De acordo com Marc Stein, do The Stein Line, o time da Flórida pode decidir em breve sobre o futuro do ala, que tem um ano de contrato garantido e uma opção para 2026/27. Desse modo, a equipe angelina surge como uma possível interessada no veterano.

Continua após a publicidade

O futuro de Andrew Wiggins depende, sobretudo, de uma decisão do Heat. Isso porque ele vai receber US$28.2 milhões em 2025/26, enquanto conta com uma opção de US$30.2 milhões para o ano seguinte. Se nada acontecer, é provável que ele exerça a cláusula, o que pode tomar uma boa parte da folha salarial de Miami.

Desse modo, a diretoria pode optar por uma troca até a trade deadline de 2026 para ter espaço salarial. Com Bam Adebayo e Tyler Herro, o Miami Heat poderia usar os pouco mais de US$30 milhões de Wiggins para investir em outros nomes na próxima agência livre.

Continua após a publicidade

O Los Angeles Lakers, enquanto isso, surge como interessado pela intenção de reforçar o em torno de Luka Doncic. Com o fim de carreira de LeBron James próximo, o esloveno é visto como o rosto do time para o futuro, mas precisa de bons nomes ao seu lado. Wiggins, que já foi campeão da NBA com o Golden State Warriors, é visto como um desses nomes.

Leia mais!

Ainda segundo Stein, uma investida do Lakers em Wiggins não aconteceu justamente por Doncic. Até o mês passado, o craque ainda não havia assinado uma extensão para garantir o futuro em Los Angeles. O acordo, assim, era o primeiro passo para que a diretoria começasse a analisar o mercado, como está fazendo com o jogador do Heat.

Continua após a publicidade

“Eu não deixaria ele como alvo de Los Angeles antes do futuro de Doncic estar assegurado. Porém, agora, as coisas estão diferentes. Então, minha percepção é de que o Lakers teria interesse em Andrew Wiggins caso o Heat, nas próximas semanas ou meses, decida priorizar o financeiro e busque reduzir a folha salarial”, disse Stein.

Vale lembrar que Doncic e o Lakers acertaram uma extensão de três anos por US$165 milhões com opção de jogador para 2028/29. Assim, ele pode assinar um novo acordo máximo a partir de 2028 e que lhe daria 35% do teto salarial por cinco anos.

Andrew Wiggins, por fim, fez 17 jogos pelo Heat na fase regular de 2024/25, após ir em troca pelo Golden State Warriors. Com média de 32.1 minutos, ele teve 19 pontos, 4.2 rebotes e 3.3 passes para a cesta.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA