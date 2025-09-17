Investigação da NBA pode dar pena histórica a Kawhi Leonard

O Los Angeles Clippers e o astro Kawhi Leonard estão sob investigação por parte da NBA. De acordo com as informações do site The Athletic, o comissário Adam Silver espera por uma análise completa de todos os dados para dar uma pena que seria histórica para time e jogador. E tudo isso deve acontecer antes mesmo do início da próxima campanha.

Segundo o jornalista Pablo Torre, Kawhi Leonard recebeu, ao menos, US$48 milhões por fora de seu contrato com o Los Angeles Clippers, o que é proibido pelas regras da NBA. Para isso, Steve Ballmer e Dennis Wong, donos do time, usaram uma empresa para que o ala fizesse publicidade como forma de retribuição pelos valores. No entanto, Leonard pouco fez pela Aspiration. O máximo que foi encontrado foi um boneco, que custava cerca de US$15 dólares, algo que jamais cobriria tais recebimentos.

Desse modo, Leonard e o Clippers levariam punições que podem mudar o roteiro das próximas temporadas da NBA. Afinal, o ala deve perder o contrato vigente com o time e virar agente livre.

Se a NBA achar tudo na investigação como Torre descreveu, Kawhi Leonard já entraria sem time para 2025/26. Além de seu contrato com o Clippers ser anulado, no valor de US$100.3 milhões, ele teria de devolver todo o valor que ganhou da empresa. Ou seja, só aí ele teria um prejuízo próximo de US$150 milhões.

Enquanto isso, Kawhi Leonard pode ser suspenso e ter de pagar uma multa de US$350 mil. Até então, a NBA jamais aplicou um valor tão alto a um jogador em sua história. Sem acordo com o time, ele teria a chance de assinar com qualquer outra equipe, mas não poderia voltar ao Clippers.

Por outro lado, o time de Los Angeles receberia penas tão duras quanto as de Leonard com a NBA. Neste caso, Ballmer seria suspenso e teria de pagar cerca de US$1 milhão em multas. Wong, por sua vez, pode ter o mesmo destino.

Além disso, a NBA tiraria do Clippers nada menos que até cinco escolhas de Draft após a investigação. Como o time não tem controle em nenhuma delas nos próximos anos, a punição só começaria depois que a franquia voltar a ter. Ou seja, por volta de 2030. Por fim, levaria uma multa de até US$7.5 milhões.

Tudo isso é de acordo com regras do CBA (Acordo Coletivo de Trabalho), além de precedentes, como o de Joe Smith, em 1999. Na época, o Minnesota Timberwolves deu ao ala um contrato de menor valor, com promessa de fazer uma extensão muito mais lucrativa. Smith perdeu o acordo, enquanto o time teve de pagar multas, perdeu cinco picks consecutivas de primeira rodada (depois, a liga deixou por três) e a direção foi suspensa pela NBA.

Kawhi Leonard pode sofrer uma grande punição e corre riscos de levar uma suspensão. Enquanto isso, os US$100.3 milhões seguiriam na folha de pagamento do Clippers, mantendo o time perto dos níveis de multas da NBA.

