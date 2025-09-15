Boletim de rumores e trocas da NBA (15/09/2025)

Bem-vindo à edição de 15 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jornalista desmente proposta do Knicks para Ben Simmons

A notícia de que Ben Simmons recusou uma oferta do New York Knicks abalou a NBA nos últimos dias. Afinal, o armador perdeu o seu empresário e surgiram rumores de que ele poderia se aposentar do basquete. Mas será que tudo isso é verdade mesmo? Muitas pessoas, a princípio, contestam a versão. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, a história seria um grande exagero.

“A franquia teve, sim, conversas com Ben durante a offseason. E, certamente, tinham interesse em contratá-lo em algum momento. Mas a verdade é que nunca houve uma proposta para o agente livre. Landry Shamet e Malcolm Brogdon sempre foram as prioridades do time para as suas vagas finais”, garantiu o jornalista. Simmons, por enquanto, seguem sem time e disponível no mercado.

Após boatos, Kelly Oubre não estaria nos planos do Kings

Os rumores de que Kelly Oubre estaria disponível para trocas no Philadelphia 76ers cresceram na semana passada. Mas, a princípio, tudo girou mais em torno da vontade de negociá-lo do que em rivais interessados. O Sacramento Kings, apontado como um destino possível, não vai ser. De acordo com Carmichael Dave, da rádio Sactown Sports, o time não cogita adquirir o ala.

“Fiquei sabendo de pessoas importantes que essas especulações, antes de tudo, foram totalmente fabricadas. Não há conversa nenhuma sobre isso. Zero mesmo, tudo falso. Eu posso te dizer que, se a história veio de algum lugar, não foi do Kings. Isso é simplesmente mentira, em síntese”, cravou o radialista e especialista na franquia.

Ex-Lakers, Cam Reddish tem acordo com time da Lituânia

O ala Cam Reddish está de saída da NBA depois de seis temporadas para explorar um novo continente. O ex-jogador do Los Angeles Lakers vai cruzar o Atlântico, pois foi anunciado como reforço do BC Siauliai, da Lituânia. Vai ser a primeira experiência do atleta de 26 anos não só na Europa, mas atuando fora dos EUA.

No novo clube, ele vai ter uma figura conhecida da NBA como técnico: Darius Songaila, que jogou pelo Washington Wizards. Não esconde, no entanto, que a sua prioridade é voltar à liga o mais rápido possível. Segundo o jornalista Donatas Urbonas, o vínculo de Reddish tem uma cláusula de liberação imediata para ofertas da NBA.

Sixers segue interessado em extensão com Quentin Grimes

O Sixers iniciou a offseason com o único foco em conseguir a extensão do contrato com Quentin Grimes. E, mesmo depois de mais de dois meses, o pensamento não mudou. Tudo indica que o agente livre restrito, por isso, deve seguir na Pensilvânia. De acordo com Monte Poole, da rede NBC Sports, a equipe não cogita trocá-lo com rivais da NBA e está dedicada na busca por um acerto.

“Nesse momento, é provável que Quentin siga na Philadelphia. Há um interesse, afinal, das duas partes em uma extensão de contrato. A franquia tenta até se livrar de alguns contratos para ampliar o espaço salarial e, com isso, fazer uma oferta melhor. Então, a situação é diferente do caso de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors, por exemplo”, contou o jornalista.

Grimes, certamente, foi um dos pontos positivos da reta final da temporada do Sixers. Ele foi titular em 25 dos 28 jogos que disputou pelo time, anotando médias de 21,9 pontos, 5,2 rebotes e 4,5 assistências.

Em transição

– Charles Bassey, para começar, é o novo reforço do Atlanta Hawks para os treinos de pré-temporada. O pivô de 24 anos fechou um contrato de exibição e, com isso, vai estar no período de preparação do time.

– O armador Cameron Payne, por sua vez, não vai fazer parte do elenco do Knicks na próxima temporada. Depois da contratação de Malcolm Brogdon, os dirigentes de Nova Iorque já não teriam mais interesse em renovar com o veterano.

– Enquanto isso, Terence Davis não é mais jogador do Kings. A franquia confirmou as expectativas e resolveu dispensar o ala-armador, pois ele tinha vínculo não garantido até o primeiro dia da próxima campanha.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 15/09, você lembra de Dakari Johnson? Pois o ex-pivô do Oklahoma City Thunder vai ser atleta do Zhejiang Golden Bulls até junho de 2026.

