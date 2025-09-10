Bucks pode enviar Kyle Kuzma em troca

O ala Kyle Kuzma chegou ao Milwaukee Bucks em troca por Khris Middleton na última trade deadline da NBA. No entanto, ele já pode ter outro rumo até mesmo antes do início da próxima campanha. De acordo com Nathaniel Holloway, do Athlon Sports, o jogador não tem um bom encaixe no time de Wisconsin e poderia sair em um negócio em breve.

Antes da troca, Kyle Kuzma passou três anos e meio no Washington Wizards, onde teve um papel muito mais importante como cestinha e na ajuda aos jovens jogadores. Quando chegou ao Bucks, no entanto, sua função foi bem diferente, como quarta ou até quinta opção no ataque. E, mesmo assim, não agradou. Ao ponto de Kuzma virar reserva no jogo em que o Indiana Pacers eliminou Milwaukee nos playoffs da NBA.

Para ter uma ideia, Kuzma, que já vinha perdendo minutos mesmo como titular, ficou em quadra por apenas 12 na eliminação do Bucks. Aliás, nos mata-matas da NBA, ele teve médias de só 5.8 pontos e 2.2 rebotes em cinco jogos (quatro no quinteto inicial).

Tudo isso, além do fato de como o Bucks caiu (pela terceira vez seguida na primeira rodada) nos playoffs, mostra que Kyle Kuzma pode não ter o encaixe ideal no time. E é o que Holloway aponta.

“Na segunda metade da temporada, Kuzma teve um bom papel no Bucks, apesar de ter problemas de encaixe ao lado de Giannis (Antetokounmpo)”, disse. “Mas por causa disso, Kuzma pode voltar a estar na lista para troca, atrás de alguém que possa ter um encaixe melhor no grupo”.

Uma possível troca de Kyle Kuzma pode dar ao Bucks uma melhor opção no elenco. Seu contrato, afinal, não é difícil de ser movido. Em 2025/26, ele vai receber US$22.4 milhões e cai para US$20.3 milhões no ano seguinte, o último de seu vínculo.

Como o Bucks fez movimentos pontuais, incluindo a boa contratação de Myles Turner, o time pode tentar uma troca por algum ala de valor similar. Hoje, o mercado não tem muitas opções. Afinal, vários jogadores da mesma faixa de salário acabaram de ser trocados, como Dillon Brooks, Kentavious Caldwell-Pope e De’Andre Hunter (na trade deadline).

Este, talvez, seja o grande problema para o Bucks conseguir mover Kuzma em uma troca. A não ser que o time tente combinar salários, o que é possível pelo fato de o time estar abaixo dos níveis de multas da NBA.

Pelo Bucks, Kuzma teve médias de 14.5 pontos, 5.2 rebotes e acertou 33.3% nos arremessos de três em 33 jogos.

