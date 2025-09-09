NBA: Após negativa de Ben Simmons, Knicks mira dois jogadores

Time de New York tentou contrato com Simmons para 2025/26

Ben Simmons Knicks NBA Fonte: Reprodução / X

O New York Knicks não conseguiu fechar contrato com Ben Simmons na agência livre da NBA. Nos últimos dias, a franquia tentou negociar com o jogador, que recusou a proposta feita. Desse modo, com uma vaga disponível no elenco principal, o time teria dois jogadores na mira para a próxima temporada, de acordo com Ian Begley, do SNY.

Continua após a publicidade

Os nomes analisados pelo Knicks na NBA são Landry Shamet e Malcolm Brogdon. Assim, segundo Begley, a prioridade do time seria assinar com um reforço para as posições de armador ou ala-armador. Por enquanto, os principais reservas nas funções são Jordan Clarkson e Miles McBride.

Shamet passou a última campanha da NBA com o New York Knicks. Desse modo, ele já tem química com o atual elenco. No entanto, o ala-armador não teve tanto tempo de quadra que gostaria com a equipe na temporada passada. Em 50 jogos, por exemplo, ele teve médias de 5.7 pontos, 1.2 rebote e 0.5 assistência. Ainda assim, acertou 39.7% dos três pontos.

Continua após a publicidade

Brogdon, por sua vez, jogou pelo Washington Wizards em 2024/25. Diferente de Shamet, ele poderia garantir números melhores na rotação do Knicks na NBA, com médias de 12.7 pontos, 4.8 assistências e 3.1 rebotes. O problema do veterano, no entanto, é o histórico de lesões. Isso porque, desde 2022/23, ele não chega a 40 jogos por ano.

Leia mais!

As opções, assim, mostram o desejo do Knicks assinar com um armador reserva na NBA. Antes, o principal alvo do time era Ben Simmons. De acordo com Marc Stein, do site Substack, a franquia até ofereceu um acordo mínimo de veteranos para o armador. Porém, ele recusou.

Continua após a publicidade

“O Knicks de fato ofereceu um contrato de um ano a Ben Simmons, mas o ex-All-Star da NBA recusou. New York está limitado a ofertas de contrato mínimo, à medida que os treinos para a temporada se aproximam. Enquanto isso, o jogador entrou na offseason com a esperança de garantir um contrato acima do mínimo após passar por Brooklyn Nets e Clippers na última campanha”, publicou Stein.

O Knicks, por fim, tem 13 jogadores sob contrato garantido para a próxima fase regular da NBA. Assim, pode assinar com ao menos dois atletas ainda durante esta offseason. Portanto, é provável que uma dessas vagas seja disputada por Shamet ou Brogdon, antes do início de 2025/26.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Bucks pode enviar Kyle Kuzma em troca
Últimas Notícias Thumbnail
Clippers acerta com quatro reforços para treinos na NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Giannis Antetokounmpo domina, Grécia bate Lituânia e vai à semifinal do EuroBasket
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.