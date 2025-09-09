NBA: Após negativa de Ben Simmons, Knicks mira dois jogadores

O New York Knicks não conseguiu fechar contrato com Ben Simmons na agência livre da NBA. Nos últimos dias, a franquia tentou negociar com o jogador, que recusou a proposta feita. Desse modo, com uma vaga disponível no elenco principal, o time teria dois jogadores na mira para a próxima temporada, de acordo com Ian Begley, do SNY.

Os nomes analisados pelo Knicks na NBA são Landry Shamet e Malcolm Brogdon. Assim, segundo Begley, a prioridade do time seria assinar com um reforço para as posições de armador ou ala-armador. Por enquanto, os principais reservas nas funções são Jordan Clarkson e Miles McBride.

Shamet passou a última campanha da NBA com o New York Knicks. Desse modo, ele já tem química com o atual elenco. No entanto, o ala-armador não teve tanto tempo de quadra que gostaria com a equipe na temporada passada. Em 50 jogos, por exemplo, ele teve médias de 5.7 pontos, 1.2 rebote e 0.5 assistência. Ainda assim, acertou 39.7% dos três pontos.

Brogdon, por sua vez, jogou pelo Washington Wizards em 2024/25. Diferente de Shamet, ele poderia garantir números melhores na rotação do Knicks na NBA, com médias de 12.7 pontos, 4.8 assistências e 3.1 rebotes. O problema do veterano, no entanto, é o histórico de lesões. Isso porque, desde 2022/23, ele não chega a 40 jogos por ano.

As opções, assim, mostram o desejo do Knicks assinar com um armador reserva na NBA. Antes, o principal alvo do time era Ben Simmons. De acordo com Marc Stein, do site Substack, a franquia até ofereceu um acordo mínimo de veteranos para o armador. Porém, ele recusou.

“O Knicks de fato ofereceu um contrato de um ano a Ben Simmons, mas o ex-All-Star da NBA recusou. New York está limitado a ofertas de contrato mínimo, à medida que os treinos para a temporada se aproximam. Enquanto isso, o jogador entrou na offseason com a esperança de garantir um contrato acima do mínimo após passar por Brooklyn Nets e Clippers na última campanha”, publicou Stein.

O Knicks, por fim, tem 13 jogadores sob contrato garantido para a próxima fase regular da NBA. Assim, pode assinar com ao menos dois atletas ainda durante esta offseason. Portanto, é provável que uma dessas vagas seja disputada por Shamet ou Brogdon, antes do início de 2025/26.

