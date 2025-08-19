Site da NBA: melhor jogador que chegou aos times na offseason

A NBA listou o melhor jogador a chegar em cada um dos 30 times na offseason de 2025. Com a próxima temporada chegando, a liga considerou as adições feitas entre Draft, agência livre e mercado de trocas. Entre nomes de peso e atletas de rotação, todas as equipes fizeram pelo menos uma mudança.

Os movimentos dos times rumo à temporada 2025/26 da NBA começaram no Draft, em 25 de julho. Na seleção, as equipes puderam escolher jovens peças dos EUA e de outros países pelo mundo. O único time que não selecionou um jogador foi o Los Angeles Lakers, uma vez que a franquia pegou Lachlan Olbrich, mas o trocou para o Chicago Bulls.

A maior parte dos jogadores da lista da NBA, por sua vez, reforçaram os times na agência livre e no mercado de trocas. Entre os destaques, está Kevin Durant, trocado para o Houston Rockets. Por enquanto, aliás, apenas o Golden State Warriors não se movimentou no período, adicionando apenas atletas via Draft.

Portanto, confira o melhor jogador que chegou aos times na offseason da NBA:

Atlanta Hawks – Kristaps Porzingis

O Atlanta Hawks se beneficiou do desmanche do Boston Celtics ao adicionar Kristaps Porzingis. Pelo letão, o time enviou apenas Georges Niang e uma escolha de segunda rodada. Assim, reforçou o garrafão e melhorou o elenco em torno de Trae Young na offseason da NBA. A franquia, aliás, se tornou uma das forças do Leste, ao conseguir o veterano.

Boston Celtics – Anfernee Simons

A ideia do Boston Celtics era ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA e conseguiu com a troca por Anfernee Simons. No entanto, ele deve ser reserva (se ficar). Isso porque a direção quer deixar de pagar todas as taxas e não está longe disso. Então, com a saída de Simons deve resolver.

Brooklyn Nets – Michael Porter

Em troca, Michael Porter chegou ao Brooklyn Nets para o lugar de Cam Johnson. Nada demais, pois o Nets é um dos times em reconstrução na NBA e um jogador a mais na offseason não vai fazer toda a diferença agora. Mas é adição de talento, no fim das contas.

Charlotte Hornets – Kon Knueppel

No Draft da NBA, o Hornets adicionou o ala Kon Knueppel ao grupo, um jogador especialista no arremesso que pode ajudar muito em uma reconstrução.

Chicago Bulls – Noa Essengue

Assim como o Hornets, o Bulls teve seu melhor reforço no Draft da NBA na offseason.

Cleveland Cavaliers – Lonzo Ball

O Cavs queria um jogador mais pronto para os dois lados da quadra e conseguiu Lonzo Ball na offseason em troca com o Bulls. Chega para ser reserva de Darius Garland.

Dallas Mavericks – Cooper Flagg

O Dallas Mavericks foi premiado com a primeira escolha do Draft de 2025. Desse modo, o time conseguiu o melhor jogador da seletiva da NBA, o fenômeno Cooper Flagg. O ex-Duke, aliás, é visto como uma das grandes promessas da história da liga e chega para repor a saída inesperada de Luka Doncic na última trade deadline.

Denver Nuggets – Jonas Valanciunas

A novela Jonas Valanciunas chegou a assustar a direção do Nuggets, mas o jogador “optou” por ficar na NBA na offseason, enquanto tinha propostas de times da Europa. O pivô chegou a aceitar, mas foi convencido (por contrato) a seguir na liga.

Detroit Pistons – Duncan Robinson

Em buscar de jogadores de perímetro, o Pistons fechou troca por Duncan Robinson na offseason da NBA. Deve ajudar vindo do banco.

Golden State Warriors – Alex Toohey

Escolha de segunda rodada, o jogador é o único reforço do Warriors na offseason da NBA, mas aguarda propostas de outros times por Jonathan Kuminga para “seguir com a vida”. Até aqui, o time não fez nada sólido.

Houston Rockets – Kevin Durant

O Houston Rockets foi quem conseguiu a troca com o Phoenix Suns por Kevin Durant. O astro veterano, assim, chega para reforçar um núcleo promissor, liderado pela dupla Amen Thompson e Alperen Sengun. Desta forma, após a offseason, a franquia entrou de vez na lista de candidatos ao título da NBA.

Indiana Pacers – Jay Huff

Perder Myles Turner não estava nos planos do Pacers, então optou por um jogador similar na NBA. Jay Huff é uma versão “popular” de Turner.

Los Angeles Clippers – Bradley Beal

O Clippers fechou a chegada de Bradley Beal na agência livre da NBA, mas por um salário (US$5.3 milhões) que deve fazer o jogador valer o investimento.

Los Angeles Lakers – Deandre Ayton

O Los Angeles Lakers entrou na offseason da NBA com a missão de encontrar um pivô titular. Em meio a diversos rumores, assim, o escolhido foi Deandre Ayton. Primeira escolha do Draft de 2018, ele chegou à liga como um dos nomes mais promissores da posição nos últimos anos. Porém, não conseguiu comprovar a aposta feita pelo Phoenix Suns no passado. Portanto, ele terá uma nova chance na equipe angelina, ao lado de Luka Doncic e LeBron James.

Memphis Grizzlies – Kentavious Caldwell-Pope

Sem grandes investimentos na NBA para 2025/26, o Grizzlies fechou com o jogador que estava no Orlando Magic.

Miami Heat – Norman Powell

Em troca com o Los Angeles Clippers, o jogador chegou como a melhor contratação do Heat na offseason da NBA, apesar se ter sido alvo de outros times. Norman Powell deve ajudar muito, seja como titular ou vindo do banco.

Milwaukee Bucks – Myles Turner

O Bucks deu o “chapéu” no Indiana Pacers e fechou com Myles Turner após dispensar Damian Lillard. Apesar de tudo o que houve por lá, o time conseguiu montar um time.

Minnesota Timberwolves – Joan Beringer

Vindo do Draft da NBA, o Timberwolves queria um jogador de garrafão e selecionou Joan Beringer, um pivô. Mas com Rudy Gobert e Naz Reid por lá, deve ser difícil arrumar minutos em quadra.

New Orleans Pelicans – Jordan Poole

Não era o reforço dos sonhos, mas Jordan Poole pode ajudar o Pelicans no ataque. O jogador chegou em troca na offseason, enquanto o time perdeu CJ McCollum no negócio.

New York Knicks – Jordan Clarkson

O banco do Knicks era um dos grandes problemas, então o time fechou com Jordan Clarkson e Guerschon Yabusele na offseason da NBA. Só aí, a equipe já melhora muito em relação aos oponentes no Leste.

Oklahoma City Thunder – Nikola Topic

Vale dizer que Nikola Topic já estava no elenco do Thunder no ano passado, mas o armador não jogou por conta de lesão. Como o time não tinha muito o que fazer na offseason da NBA, Topic vira reforço de peso.

Orlando Magic – Desmond Bane

O Orlando Magic conseguiu em Desmond Bane o que buscava: a melhora no perímetro. Embora com Paolo Banchero e Franz Wagner, a equipe da Flórida era um dos piores times dos três pontos na NBA. O ala-armador, por sua vez, tem a longa distância como um dos pontos fortes. Desse modo, é esperado que a franquia dê um salto ofensivo com o jogador.

Philadelphia 76ers – VJ Edgecombe

Sem grandes adições no mercado da NBA, o Sixers selecionou VJ Edgecombe no Draft e o jogador já pode virar titular logo de cara.

Phoenix Suns – Jalen Green

Em troca por Kevin Durant, o Suns recebeu o armador para jogar ao lado de Devin Booker. O time de Phoenix está em reformulação, mas com bons jogadores no grupo.

Portland Trail Blazers – Jrue Holiday

Não era o que Jrue Holiday queria, mas o jogador foi em troca para o Portland Trail Blazers na agência livre da NBA. É fato que Damian Lillard chegou, mas ele está fora da próxima campanha.

Sacramento Kings – Nique Clifford

No Draft, o Kings optou por Nique Clifford, um jogador que pode ter alguns minutos em seu primeiro ano na NBA. Depende, claro, de uma eventual saída de DeMar DeRozan. Até isso acontecer, apesar de ter talento, Clifford deve ter pouco espaço.

San Antonio Spurs – Dylan Harper

O Spurs até entrou na briga pela troca de Kevin Durant, mas não quis abrir mão de sua escolha no Draft da NBA por um jogador veterano. Dylan Harper é muito bom, embora ainda não tenha um bom arremesso de três.

Toronto Raptors – Collin Murray-Boyles

Sem grandes movimentos na agência livre da NBA, o máximo que o Raptors fez foi selecionar o jogador no Draft.

Utah Jazz – Ace Bailey

Sem dúvidas, Ace Bailey é um jogador para o Utah Jazz cuidar pelos próximos anos na NBA. Apesar de toda a novela antes do Draft, ele é um ótimo jogador para o futuro na liga.

Washington Wizards – CJ McCollum

Por fim, o Wizards terá CJ McCollum na próxima temporada da NBA, um jogador veterano e que pode ajudar na reconstrução do elenco.

