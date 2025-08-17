Ídolo do Jazz, John Stockton detona NBA

Um dos jogadores mais respeitados na história do basquete e ídolo do Utah Jazz, John Stockton fez duras críticas à NBA. O ex-jogador falou sobre as mudanças da liga desde a época que estava em atividade. O principal ponto abordado por ele, no podcast The Maverick Approach, foi o controle de minutos que os atletas passam na atualidade.

“Pelo que vejo, hoje parece algo tranquilo jogar na NBA. Os caras podem tirar uns vinte dias de folga. Chamam isso de load management. Agora, imagina seu pai dizendo: ‘vou tirar algumas semanas de folga do trabalho’. Sabe? Bem, quem vai nos alimentar então? Esses caras fazem isso, mas deveriam ser exemplos para outras pessoas. E a liga ainda permite”, detonou Stockton.

O ponto levantado pelo ídolo do Utah Jazz é um dos mais polêmicos na NBA nos últimos anos e John Stockton se mostrou contra. Isso porque, atualmente, astros tem desfalcado seus times com a intenção de evitar lesões e se manterem em atividade por mais tempo na temporada.

Portanto, isso vai na contramão do que John Stockton viveu na NBA. O lendário armador do Jazz ficou conhecido, além de suas assistências, por ser um atleta presente ao longo de todas as temporadas. Isso porque ele esteve na liga por 19 anos e foi desfalque em apenas 19 jogos neste período. Um número incrível e quase impossível de se imaginar hoje em dia.

“Eu encarava como um privilégio e honra poder jogar em todas as partidas. Por que virar jogador se você não vai se dedicar ao máximo? Me lembro de quase chorar quando tive que ouvir o hino nacional no primeiro jogo que perdi. Então, o que acontece agora acho que é ruim para o jogo. Acredito que atrapalha à liga e também não está ajudando a mantê-los mais saudáveis”, analisou o ex-atleta.

Vale lembrar que há um jogador atualmente que desafia o load management. Trata-se de Mikal Bridges. O ala do New York Knicks é conhecido por nunca perder jogos na NBA. Assim como prega o ex-jogador do Jazz, John Stockton, ele nunca perder uma partida desde entrou na liga. Como resultado, são 556 duelos em sequência desde seu primeiro ano como profissional.

Por fim, na última temporada, Bridges chegou a entrar poucos segundos em um jogo, por estar lesionado, só para não perder a sequência. Ele está na NBA desde 2018, com passagens por Phoenix Suns e Brooklyn Nets, até chegar ao Knicks em 2024/25.

