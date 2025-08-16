Bucks e Warriors ficaram perto de troca na NBA

O mercado da NBA por pouco não teve uma troca entre Golden State Warriors e Milwaukee Bucks. De acordo com Brett Siegel, do Clutch Points, o negócio seria centrado em Jonathan Kuminga. No entanto, mesmo com o interesse no ala pivô, o time de Wisconsin recuou porque não queria liberar Bobby portis.

“O Milwaukee Bucks foi outro time que cogitou a ideia de troca por Kuminga”, disse Siegel. “Para isso acontecer, o Warriors deixou claro que gostaria de Bobby Portis em um cenário de sign and trade. No entanto, Milwaukee não estava interessado em aceitar esse negócio com Golden State”.

Portis é um nome valioso no elenco do Bucks. Há cinco anos no time, ele virou um líder no vestiário e tem médias de 13.6 pontos e 8.3 rebotes. Além disso, acertou uma extensão de US$44 milhões por três anos. Desse modo, era pouco provável que ele estivesse disponível para troca na NBA.

A decisão do Bucks foi mais um fracasso na tentativa do Golden State Warriors liberar Kuminga. Com o camisa 00 sem contrato, o time de San Francisco busca um sing-and-trade para liberá-lo. Porém, até o momento, todas as ofertas fracassaram, até o momento, incluindo a de Milwaukee.

Além do Bucks, aliás, o Warriors chegou a negociar a troca de Kuminga na NBA com Phoenix Suns, Chicago Bulls e Sacramento Kings. Os três times têm interesse no ala-pivô e fizeram ofertas para Golden State. No entanto, nenhuma delas agradou à diretoria, por conta da necessidade de incluir Buddy Hield ou Moses Moody no pacote.

O time que chegou mais perto da troca por Kuminga na NBA foi o Sacramento Kings. Segundo os rumores, a equipe ofereceu ao Warriors o ala Malik Monk. O nome agradou Golden State. Porém, o negócio não avançou.

Kuminga, enquanto isso, segue agente livre restrito. Desse modo, o Warriors pode cobrir qualquer proposta feita pelo ala na NBA. No momento, aliás, o time ofereceu a ele cerca de US$8 milhões para 2025/26.

Desta forma, sem mais opções, Jonathan Kuminga pode aceitar a oferta do Warriors na agência livre NBA. A informação é de Anthony Slater, da ESPN. Segundo o insider, o ala sinalizou que pode seguir no time de San Francisco para o próximo ano.

Kuminga, assim, renovaria por apenas um ano com o Warriors na NBA. A partir daí, Slater diz que ele pode forçar uma troca na trade deadline ou tentar assinar com algum time na offseason de 2026. No próximo ano, aliás, ele não seria agente livre restrito. Portanto, não dependeria de Golden State para mudar de equipe.

