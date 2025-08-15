Analista explica troca de Nikola Jokic para o Lakers

O Los Angeles Lakers pode tentar uma troca por Nikola Jokic no futuro para agradar Luka Doncic. O astro esloveno, afinal, nunca escondeu o desejo de atuar ao lado do três vezes MVP da NBA, uma vez que eles são amigos. Desse modo, para tentar um título da liga, a equipe poderia apostar no negócio com o Denver Nuggets.

Continua após a publicidade

Dan Woike, do The Athletic, no entanto, vê isso como improvável. De acordo com o analista, não há qualquer chance de Nikola Jokic assinar com o Lakers em algum momento. Mais do que isso, ele não acredita sequer na chance de Giannis Antetokounmpo se juntar a Doncic no time de Los Angeles.

“Acho que Jokic ou Giannis seiram alvos realistas de troca? Não, nem de perto”, disse Woike. “O mercado precisaria estar muito desvalorizado por um jogador dizer que simplesmente iria para o Los Angeles Lakers na agência livre, de forma que os outros 28 times nem considerassem entrar na disputa. Mesmo assim, a oferta do time angelino seria fraca diante dos outros concorrentes”.

Continua após a publicidade

A saída de Jokic no mercado de troca, de fato, parece improvável. O sérvio tem mais dois anos de contrato garantido com o Nuggets, além de uma opção para a terceira temporada. Denver, enquanto isso, tem reforçado o elenco em torno do pivô, na tentativa de conseguir vencer mais um título da NBA.

Leia mais!

Ainda assim, o Lakers poderia apostar em uma mudança no cenário para tentar a troca de Nikola Jokic. O pivô, por exemplo, recusou este ano uma extensão com o Nuggets. Porém, antes mesmo de oferecer a proposta, o dono da franquia, Josh Kroenke, já acreditava que o sérvio recusaria. Portanto, a franquia não teme que ele desista do projeto no time do Colorado.

Continua após a publicidade

A ideia de jogar ao lado de Luka Doncic não é nova para Nikola Jokic. O pivô, aliás, chegou a falar sobre algumas vezes. No entanto, não existe nada até aqui. Seja como for só aconteceria depois da saída de LeBron James. Afinal, o astro está em seu último ano de acordo com o Lakers e pode sair ao fim de 2025/26.

“Nós vamos fazer a oferta, mas não sei se Nikola vai aceitar. Não dá para ter garantias pois vamos lhe explicar todas as implicações financeiras de fechar um novo acordo agora ou esperar. Vamos ser claros e sinceros, como sempre fomos, para que tome a melhor decisão para si e sua família. Enquanto isso, vamos respeitar o que ele quiser, não importa qual seja”, disse Kroenke.

Continua após a publicidade

Por fim, em dez temporadas na NBA, Nikola Jokic tem médias de 21.8 pontos, 10.9 rebotes, 7.2 assistências. Além disso, ele venceu três vezes o MVP, enquanto foi campeão da liga pelo Denver Nuggets em 2023, sendo eleito também o melhor jogador das finais.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA