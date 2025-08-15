NBA: Lakers só faz troca na offseason com uma condição

Após alguns movimentos na offseason da NBA, o elenco do Los Angeles Lakers parece estar pronto para a próxima temporada da NBA e, por isso, pode não ter mais troca. De acordo com Trevor Lane, do podcast The Lakers Show, a franquia só fará qualquer acordo se tiver certeza que isso pode levar ao título. Isso porque o grande objetivo de LeBron James, Luka Doncic e companhia é vencer o campeonato em 2025/26.

Continua após a publicidade

“Posso dizer a vocês com toda a certeza: o Los Angeles Lakers quer ser campeão. Eles não querem esperar, querem vencer o título. Existe esse rumor de objetivos diferentes sobre LeBron e Luka, mas a franquia não está pensando nisso agora. Não, não é o caso. Eu prometo a vocês, o Lakers quer vencer”, disse o jornalista.

Portanto, Lane descarta os rumores sobre o Lakers estar focado em construir um time vencedor ao redor de Luka Doncic pensando no futuro. Em sua visão, o objetivo é conquistar o título ainda com LeBron James no elenco.

Continua após a publicidade

Dessa forma, o Lakers estaria fechado para 2025/26 e por isso não faria mais troca nesta offseason da NBA. Aliás, nesta semana, Evan Sidery, do site Heavy Sports, revelou que a franquia optou por não mexer em sua rotação. Ao menos, por enquanto. Afinal, Los Angeles teve chances reais e não quis abrir mão de Jarred Vanderbilt e Gabe Vincent em troca. No entanto, outros nomes foram vetados em negociações, segundo o repórter.

Leia mais!

“Ainda, o sentimento em torno do Lakers é que o time está quase pronto, enquanto não tem nenhuma grande troca até o início da nova campanha da NBA. O time teve algumas chances de incluir nomes como Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt, mas preferiu manter ambos”, disse Sidery.

Continua após a publicidade

Por outro lado, segundo Lane, essa informação deve ser encarada com cautela. Sob seu ponto e vista, o Lakers pode não ter recebido ofertas que julgasse boas o suficiente. “A equipe quer ter certeza de que fará o que realmente a colocará na briga pelo título”, disse Lane.

Vale lembrar que, nesta offseason, Los Angeles já reformulou seu elenco com a adição do armador Marcus Smart, do pivô Deandre Ayton e do ala Jake LaRavia. Além disso, Luka Doncic assinou uma extensão, enquanto LeBron adquiriu sua opção de jogador. Com 16 jogadores sob contrato, sendo dois two-way, o Lakers ainda tem uma vaga com contrato regular e outra para atuar ainda na G League.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA