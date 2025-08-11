NBA: Três jogadores candidatos a troca no Lakers

Com o elenco praticamente fechado para a próxima temporada da NBA, o Los Angeles Lakers ainda por ter alguns jogadores candidatos a troca. Inclusive, de acordo com Sean Deveney, do site Heavy Sports, a franquia teve chance de incluir alguns nomes em negociações, mas recusaram. Portanto, isso indica que 2025/26 deve iniciar com os atletas que estão atualmente no elenco. No entanto, nenhuma permanência é certa até a trade deadline.

“O sentimento em torno dos Lakers é de que o time está praticamente definido. Então, nenhuma grande troca está prevista até o início da temporada. Los Angeles já teve oportunidades de incluir jogadores como Gabe Vincent e Jarred Vanderbilt em pacotes de troca, mas se recusaram a fazê-lo”, disse o jornalista.

Ainda segundo Deveney, um executivo da NBA explicou a situação. O Los Angeles Lakers e outros times da liga não estão atacando o mercado de trocas neste momento. Então, as diretorias estão em um momento de “esperar para ver”. Ou seja, há chances do elenco atual iniciar a próxima campanha, mas conforme os resultados, acordos podem acontecer em fevereiro, na trade deadline.

Pensando nisso, o site ClutchPoints listou alguns jogadores que podem sair do Lakers em troca na NBA. Aliás, o portal incluiu os dois nomes citados por Deveney. Além disso, outro atleta que pode deixar o time em fevereiro é Rui Hachimura. Assim, confira as projeções sugeridas.

Gabe Vincent

Gabe Vincent chegou ao Lakers em 2023/24 para ser o principal armador reserva. Ele veio com expectativas após bons anos com o Miami Heat. Mas, o jogador sofreu com lesão no seu primeiro ano e disputou apenas 11 jogos. Enquanto isso, não engrenou na última temporada. Por exemplo, ele teve médias de de apenas 2.8 pontos em cinco partidas de playoffs, além de ter aproveitamento de só 35.7% nos arremessos de quadra.

A chegada de Marcus Smart expõe ainda mais a chance de Vincent ser negociado. O veterano teria sido um pedido de Luka Doncic para reforçar a defesa do Lakers. Ainda há duvidas sobre como o técnico JJ Redick vai montar o quinteto titular, mas a expectativa é que ele saia do banco e ajude a segunda unidade do time.

Vale lembrar que Gabe Vincent tem contrato válido apenas até o fim de 2025/26 . Então, isso também pode ser um indicativo que ele seja um dos jogadores candidatos para troca no Lakers na trade deadline da NBA de 2026.

Jarred Vanderbilt

Após três anos no Lakers, o tempo de Jarred Vanderbilt pode estar acabando na franquia. Apesar das recusas para sua saída, ele é tido como uma das principais moedas de troca da equipe. Afinal, sua produção caiu desde que chegou a Los Angeles. Ele teve média de 4.1 pontos na última temporada. Ou seja, seu pior número na NBA desde 2020. Além disso, foram 5.1 rebotes e 48,8% nos arremessos de quadra. Da mesma forma, nos playoffs, fez apenas 1.4 ponto por jogo.

Apesar do baixo índice no ataque, seu principal valor ao elenco é na defesa. Por isso, o Lakers pode ter preferido mantê-lo para o início da campanha e avaliar seu encaixe. Mas, para o ClutchPoints, o jogador não tem mais a confiança do técnico. “Embora Vanderbilt não tenha tido um desempenho ruim saindo do banco, a situação tem sido tão ruim que Reddick não lhe deu minutos. Quando um jogador perde a confiança do técnico, é difícil recuperá-la”, analisou o portal.

Por fim, Vanderbilt tem um contrato de US$10.7 milhões válido até 2026/27.

Rui Hachimura

A situação de Rui Hachimura é diferente dos outros companheiros citados. Isso porque ele foi um nome constante no Lakers nos últimos dois anos. Em 2024/25, ele disputou 59 jogos, sendo 57 como titular. Como resultado, teve médias de 13.1 pontos, 5.0 rebotes e mais de 50% de aproveitamento nos arremessos. Portanto, a sugestão é que ele só deixe o Lakers caso a franquia vá em busca de mais uma estrela, ou um outro titular.

Ou seja, se surgir um cenário em que o time precise mover salários para um jogador mais badalado, o contrato de US$17 milhões de Hachimura seria uma opção viável.

O japonês vai para seu quarto ano em Los Angeles. Ele chegou ao time em 2022 e foi ganhando mais espaço. Por exemplo, em sua primeira campanha, teve 22 minutos de média por jogo. Na temporada passada, por sua vez, atuou por quase 32 minutos por noite, sendo titular na equipe de JJ Redick.

