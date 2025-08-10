Boletim de rumores e trocas da NBA (10/08)

Bem-vindo à edição de 10 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre tudo o que acontece no mercado da liga.

Bulls tem dificuldades em encontrar trocas para Patrick Williams e Nikola Vucevic na NBA

A diretoria do Chicago Bulls vem em busca de trocas por dois de seus titulares nos últimos anos na NBA: Patrick Williams e Nikola Vucevic. No entanto, o time não acha ninguém que tenha interesse em ambos, seja em um pacote com os dois ou de forma separada. De acordo com Evan Sidery, da Forbes, a direção do Bulls estaria disposta a abrir mão até de uma escolha de Draft para liberar Williams.

No caso de Vucevic, entretanto, é mais difícil por causa de seu contrato. Segundo alguns dos rumores da NBA, o Bulls tenta não dispensar o pivô agora, se não achar parceiros para trocas, conforme o boletim do dia 3 de agosto. No entanto, o prazo seria a trade deadline, em fevereiro.

A direção do Bulls quer deixar sua folha salarial quase “em branco” para a próxima offseason da NBA, pois vai tentar ficar com Coby White e Ayo Dosunmu, mesmo após rumores de que um deles poderia sair. A meta é entrar na agência livre de 2026 com muito espaço para contratações.

Com os rumores de que o Bulls tentaria algumas trocas no mercado para ter RJ Barrett, do Toronto Raptors, a diretoria deve esperar resolver a questão Josh Giddey, agente livre restrito. Só depois, o time pensa em ir atrás da equipe canadense.

Rumores de trocas apontam Zion Williamson com o futuro em xeque no Pelicans

É algo que acontece toda offseason da NBA: rumores de trocas envolvendo o astro Zion Williamson. Apesar de Joe Dumars, diretor do time, querer trabalhar com o jogador, seria a “última chance” de Zion no New Orleans Pelicans.

Nada que surpreenda, no entanto. Dumars gosta de Williamson e teve várias conversas com ele desde que chegou em New Orleans. O problema é que tem mesmo um prazo de validade a ideia. Caso o atleta não cumpra os pedidos da franquia e não consiga estar em quadra ao longo da próxima campanha, ele vai sair em troca.

O contrato é válido até 2028, então Zion Williamson teria mais um ano para provar que pode fazer seu time vencer. Segundo rumores, existe um mínimo de jogos para ele cumprir na NBA em 2025/26. E é em cima disso que Joe Dumars vai trabalhar com o cestinha. Vale lembrar que ele atuou em apenas 30 partidas na última campanha. Na carreira, em possíveis 460 embates, esteve em apenas 214. Ou seja, só 46.5% de tudo.

Warriors tenta explorar troca por Josh Giddey

Assim como no último boletim de trocas e rumores da NBA, Josh Giddey volta a aparecer. No entanto, pela primeira vez desde o início da agência livre, é para deixar o Chicago Bulls. Sem reforços na agência livre, o Golden State Warriors surgiu como uma grande surpresa nos últimos dias.

O armador seria desejo do time de San Francisco, após fazer uma grande segunda metade de temporada pelo Bulls. Afinal, nos últimos 19 jogos, ele sustentou médias de 21.4 pontos, 10.7 rebotes e 9.3 assistências, com cinco triplos-duplos. Como resultado, a equipe de Chicago teve campanha de quem iria aos playoffs no recorte.

No entanto, algumas das ideias de trocas passariam pela ida de Jonathan Kuminga, que é agente livre restrito na NBA, para o Bulls. De acordo com Jake Fischer, do Bleacher Report, a direção do Warriors procurou o agente de Giddey para tentar uma solução. No entanto, até aqui, o time de Chicago não quer abrir mão de seu armador.

Rockets não vai fazer loucuras para estender com Kevin Durant

Após fechar uma das grandes trocas da NBA na atual offseason pelo astro Kevin Durant, o Houston Rockets quer contar com o jogador para os próximos anos. No entanto, a direção não quer fazer loucuras para dar um novo vínculo a ele. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o plano é dar a ele opções com “descontos”.

“O que eu sei é que o Rockets não vai partir para o tudo ou nada na extensão de Kevin Durant”, disse. “Segundo alguns rumores, Durant não vai pedir o contrato máximo da NBA. Eu ainda não sei o que o Rockets vai oferecer, mas não vai dar tudo o que tem direito. Mas o que eu não sei é se o time pode entrar em algum tipo de pânico se entrar na próxima temporada com o contrato a expirar”.

O time de Houston não tem um grande problema para a próxima campanha da NBA, pois está abaixo dos limites de multas, mas se tiver de fazer trocas para acomodar o novo contrato de Durant, só serão feitas na offseason de 2026. Para 2025/26, a equipe já conta com 18 jogadores, sendo 15 sob acordos regulares e outros três two-way.

Extensão de Austin Reaves fica para 2026

Para fecharmos o boletim de rumores e trocas da NBA neste domingo (10), o ala-armador Austin Reaves só deve estender com o Los Angeles Lakers na próxima offseason. Reaves rejeitou a primeira proposta, no valor de US$89.2 milhões por quatro anos em junho. Era o máximo que o time poderia dar naquele momento.

No entanto, se ele optar por deixar o acordo de 2026/27, Reaves pode receber até US$246.7 milhões por cinco temporadas. Ou seja, cerca de US$35 milhões anuais.

A se considerar que alguns agentes livres da NBA estão pedindo em torno de US$30 milhões por ano, os rumores mostram que Reaves tem boas chances de fechar um novo vínculo em 2026. Afinal, Cam Thomas, Josh Giddey e Jonathan Kuminga, querem valores próximos do que ele pode ganhar no Lakers.

E Reaves já provou que pode valer tal contrato na NBA, especialmente se os rumores sobre a saída de LeBron James ao fim da próxima campanha estiverem certos. Vale lembrar que o atleta teve grandes números quando Luka Doncic e LeBron não jogaram. Foram quatro jogos, com médias de 31.5 pontos, 10.8 assistências, 6.8 rebotes, além de 48.4% em três pontos.

