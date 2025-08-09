Nikola Jokic domina e Sérvia bate Grécia

O astro Nikola Jokic foi o grande destaque da vitória da Sérvia sobre a Grécia por 76 a 66 neste sábado (09). Jokic somou 23 pontos, 19 rebotes e quatro assistências, enquanto Bogdan Bogdanovic contribuiu com nove pontos. Por outro lado, Konstantinos Mitoglou foi o cestinha dos gregos, com 18 pontos. O time não contou com Giannis Antetokounmpo, poupado.

Continua após a publicidade

A partida serviu de preparação para o EuroBasket, que começa no dia 27 de agosto. Nikola Jokic vem mantendo a Sérvia invicta na fase de amistosos. Afinal, em seu último jogo, o três vezes MVP da NBA produziu 29 pontos, 19 rebotes e nove assistências.

O astro do Denver Nuggets é uma das principais atrações para o torneio, que deve contar com cerca de 30 jogadores da NBA. Além de Jokic e Bogdanovic, a Sérvia terá o ala Nikola Jovic, o pivô Tristan Vukcevic e o armador Nikola Topic. Contra a Grécia, apenas o jogador do Oklahoma City Thunder não participou do jogo.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, a Sérvia de Nikola Jokic segue em busca de vitórias como a que teve contra a Grécia. De acordo com o técnico Svetislav Pesic, a ideia é dar ritmo de jogo ao time para o torneio. Já são três triunfos em três amistosos até aqui. Os gregos, no entanto, venceram um e perderam outro.

🇷🇸 Nikola Jokic delivers for Serbia in #EuroBasket preparation game! 🃏 pic.twitter.com/cMQYaxDirv Continua após a publicidade — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 9, 2025

Leia mais

Além de Grécia e Sérvia, outros dois jogos aconteceram. A Itália bateu a Letônia por 91 a 75 com 21 pontos do ala Simone Fontecchio, novo jogador do Miami Heat. Por outro lado, Kristaps Porzingis fez 14 pontos. Davis Bertans ajudou com outros 13. Os italianos venceram seus três embates de preparação para o torneio até aqui, enquanto os letões fizeram apenas a sua primeira partida.

Continua após a publicidade

Já Israel não tomou conhecimento do Chipre e bateu por 109 a 69. O ala Deni Avdija, do Portland Trail Blazers, somou 12 pontos em 23 minutos de ação. No entanto, os cestinhas foram Yovel Zoosman e Tomer Ginat, que fizeram 15 cada. Ginat, capitão do time, ainda pegou oito rebotes e teve cinco assistências no jogo.

Neste domingo (10), a Sérvia pega o Chipre, enquanto a Grécia encara Israel. Já a Eslovênia de Luka Doncic, joga mais uma vez contra a Alemanha. No entanto, o astro do Los Angeles Lakers não vai atuar. Ele fez 19 pontos e pegou cinco rebotes na partida dessa sexta-feira (08).

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA