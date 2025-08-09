“LeBron James deveria trocar Lakers por Cavaliers”, crava analista

LeBron James decidiu deixar o Cleveland Cavaliers para jogar pelo Los Angeles Lakers há sete anos. Foi uma movimentação que garantiu um time mais competitivo e levaria o ala a mais um título da NBA. Mas, acima de tudo, encaminhava o fim de sua carreira em um grande centro. Essa história, no entanto, devesse mudar no ato final. Para Stephen A. Smith, o craque deveria fazer o caminho de volta antes da próxima temporada.

“Se LeBron voltasse a jogar em Cleveland, o seu time seria o favorito para ser campeão do Leste. E, com isso, estaria a só quatro vitórias do título. Você retorna a Ohio, leva o troféu de volta para a sua cidade e diz adeus ao jogo. O quinto anel, certamente, seria um final perfeito. Ele ainda igualaria Kobe Bryant e Tim Duncan, por exemplo, em número de títulos”, cogitou o analista da ESPN.

A chance de James sair do Lakers, contra todas as projeções, ganhou tração nas últimas semanas. Depois de ativar a opção de extensão de contrato para mais um ano, o astro soltou declarações indicando uma cobrança por reforços no time. E isso evidenciou, ao mesmo tempo, como o foco da franquia passou a ser Luka Doncic agora. Smith só vê vantagens em um retorno do ala para Cleveland.

“Vamos ser sinceros: ele não vai ser campeão em Los Angeles, pois essa equipe não vai ganhar o Oeste. Mas, no Leste, a história é outra. Você chega às finais e, então, só tem que vencer quatro em sete jogos. LeBron vai ter Donovan Mitchell ao seu lado porque não vão inclui-lo nessa troca de jeito nenhum. Eu não sei qual é o adversário, mas eles vão ter chance”, cravou o polêmico comentarista.

Dever cumprido

Desde que saiu do Cavaliers para atuar pelo Lakers, LeBron James sugeriu que tinha um compromisso com o seu futuro. Estar em Los Angeles era interessante para a sua vida e carreira depois das quadras. Na época, ele participava de filmes e começava a atuar como produtor. Mas, para Smith, o atleta de 40 anos já é uma marca e deveria pensar mais como competidor nesse instante.

“LeBron já conquistou um título em Hollywood. Eu sei que há muita gente que minimiza a conquista da ‘Bolha’, mas não sou um deles. Foi um campeonato, mesmo em outras condições. E você olha o caminho no Oeste e é duro demais, pois tem muita gente na disputa agora. Por isso, eu correria para o outro lado na próxima temporada”, disse a celebridade da crônica esportiva dos EUA.

Smith sabe que, a princípio, James não viria de graça para o Cavaliers. No entanto, sem saber os termos, ele aposta que a equipe de Ohio ganharia com essa troca. “Eu sei que Cleveland teria que abrir de um dos seus pivôs, no mínimo, para conseguir LeBron. Mas, enquanto time, você não pode se importar com isso. Porque, com esse homem, as suas chances são outras”, previu.

Tempo limitado

O Cavaliers sempre foi apontado como um dos possíveis destinos de LeBron James em caso de uma troca do Lakers. Assim como Dallas Mavericks e New York Knicks, na verdade. Mas o fato é que os rumores em torno da saída do craque já foram bem mais intensos. Isso é um sinal de que a situação está mais controlada, certo? Para Dave McMenamin, não é bem assim.

“As impressões de LeBron sobre o elenco, por enquanto, são uma questão em aberto. O jogador e os seus representantes ainda estão monitorando as movimentações do time porque sabem que o tempo é limitado. A carreira de LeBron tem pouco tempo, então, não importa quantos anos sejam, ele precisa sempre competir por títulos”, afirmou o jornalista da ESPN.

