NBA: Astro do 76ers está treinando com LeBron James

O jovem astro do Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey, está treinando com LeBron James, maior cestinha da história da NBA. Em conversa com o portal Clutch Points, o armador de 24 anos detalhou a rotina de atividades com o craque do Los Angeles Lakers. Além disso, revelou o que está aprendendo com o veterano neste período de férias da liga. Os dois atletas, aliás, são agenciados por Rich Paul, da Klutch Sports.

“Acho que o mais importante para mim e o que posso tirar dele é a paixão pelo jogo. Tipo, sou muito apaixonado pelo basquete. Mas esse cara está quase no 23º ano de carreira. LeBron segue treinando, conversando e se envolvendo como se fosse o quinto ano dele, entende? E isso é incrível de se ver. Acho que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de vê-lo, não apenas treinando, mas jogando, deve se sentir honrada, porque é incrível.”

Vigésima primeira escolha do recrutamento de 2020, Tyrese Maxey teve uma ascensão rápida na liga. Afinal, em cinco temporadas, ele já foi All-Star e ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). Além disso, se tornou uma peça fundamental no time da Philadelphia. Desse modo, o jovem astro do 76ers agradeceu a LeBron James pelos ensinamentos em sua jornada na NBA.

“Não sei quantas vezes já treinei com ele, em Los Angeles, desde que cheguei à NBA. Quer dizer, é loucura dizer isso. Mas sim, é um bom trabalho, cara. Lebron é ótimo conversando, se comunicando e ajudando. Enfim, sou muito grato a ele. Ele já fez muito por mim”, disse o camisa 0 do Sixers.

Na mesma entrevista, Maxey falou sobre a expectativa para a sua sexta temporada no 76ers. O jovem, inclusive, revelou que está tentando evoluir como armador. Assim, ele tem dado ênfase a algumas características de quem joga na posição.

“Tenho trabalhado bastante para tentar encontrar maneiras de desacelerar o jogo e criar jogadas para meus companheiros. Sinto que preciso conseguir controlar o jogo em um ritmo melhor. Tipo, conseguir controlar os 48 minutos de jogo, seja com a bola ou sem ela nas mãos, quando estou no banco e ajudando meus companheiros. Esse é um passo que eu realmente quero dar”, finalizou o armador.

Assim como todo o 76ers, Maxey sofreu com lesões (no caso dele, nas costas e no tendão do dedo da mão direita) na última temporada. Em 2024/25, o camisa 0 disputou 52 jogos, seu menor número desde que chegou à NBA. Mesmo assim, o armador fez uma média de 26,3 pontos e 6,1 assistências. Dessa forma foi o cestinha da equipe e líder em passes decisivos.

Devido aos desfalques de seus três astros, Maxey, Joel Embiid e Paul George, o Sixers foi apenas o antepenúltimo do Leste, com apenas 24 vitórias. O trio, aliás, vai totalizar quase US$145 milhões em salários em 2025/26 (cerca de 78% da folha da equipe). Agora, o time espera ter todos eles saudáveis para voltar a brigar pelas primeiras posições da conferência.

