Boletim de rumores e trocas da NBA (07/08/2025)

Bem-vindo à edição de 07 de agosto do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Kings planeja “anúncio duplo” com Kuminga e Westbrook

A direção do Sacramento Kings espera anunciar dois grandes reforços para a próxima temporada em breve. Mas, por enquanto, uma negociação parece “travar” o avanço da outra. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, a equipe quer definir a chegada do ala-pivô Jonathan Kuminga o mais rápido possível. E, em seguida, deve confirmar a contratação de Russell Westbrook.

A questão é que, antes de tudo, essa operação depende do acerto de uma troca com o Golden State Warriors. Afinal, o time da Califórnia não pode assinar com Kuminga como agente livre pelos valores que o atleta deseja. Mas as conversas para essa sign-and-trade se revelaram mais difíceis do que se pensava. Isso faz com que Westbrook siga como agente livre também.

Kevin Love tenta acelerar rescisão de contrato no Jazz

Já não é segredo para ninguém que Kevin Love analisa opções no mercado em busca de um novo time. Mas há um pequeno entrave nessa história: ele ainda não é agente livre. O ala-pivô está para completar um mês no elenco do Utah Jazz e uma rescisão ainda não saiu. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o veterano tenta acelerar o acordo agora.

A tendência é que, a princípio, a dispensa do astro não demore a acontecer. Isso deve ser iminente porque o Jazz precisa abrir uma vaga em seu elenco para honrar a troca recém-fechada com o Boston Celtics. Assim que estiver livre no mercado, espera-se que Love assine com uma equipe de grande mercado – Los Angeles, provavelmente.

BJ Boston deixa NBA e assina contrato com clube turco

O Fenerbahçe surpreendeu e fechou a contratação de um dos melhores agentes livres disponíveis na NBA. O gigante do basquete turco confirmou a chegada do jovem BJ Boston até o fim da próxima temporada. Não há informações sobre valores, mas a expectativa é que o vínculo não inclua cláusula de liberação para ofertas dos EUA.

A negociação é uma surpresa porque o ala de 23 anos vem de uma boa temporada com o New Orleans Pelicans. Ele disputou 41 jogos pelo time, registrando médias de 10,7 pontos, 3,2 rebotes e 2,2 assistências. Boston, a princípio, deverá substituir o veterano Nigel Hayes-Davis – que deixou a Turquia para reforçar o Phoenix Suns.

Rivais monitoram negociações entre Heat e Tyler Herro

O Miami Heat tem sido vocal sobre a confiança no futuro de Tyler Herro desde a saída traumática do astro Jimmy Butler. Mas, em pouco tempo, a franquia vai ter que provar isso na prática. O ala-armador vai ser elegível a uma extensão de até US$150 milhões por três anos antes do começo da próxima temporada. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, vários times monitoram essa situação.

“Muitos rivais estão de olho nas negociações do novo contrato de Tyler. Afinal, todos já sabem que Pat Riley é bem cauteloso em dar vínculos longos. Foi o que aconteceu com Jimmy antes da saída, por exemplo. A decisão de negociar uma extensão prévia ou não, em síntese, pode sinalizar como a equipe enxerga-se na conferência Leste”, apontou o jornalista.

Herro, de 25 anos, acabou de concluir a sua sexta temporada na NBA e como jogador do Heat. Ele registrou médias de 23,9 pontos, 5,2 rebotes e 5,5 assistências na temporada passada, enquanto acertou quase 38% dos arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala Harrison Ingram, para começar, vai seguir no San Antonio Spurs por mais uma temporada. Depois de disputar só cinco jogos na última temporada, os texanos decidiram renovar o vínculo two-way do atleta.

– O veterano Richaun Holmes, enquanto isso, está deixando a NBA para atuar por um gigante do basquete grego. O pivô foi anunciado como reforço do Panathinaikos e, com isso, vai ser um dos atletas mais bem pagos do basquete europeu.

– Por sua vez, Ricky Council IV passou pouco tempo sem ter uma nova equipe na liga. Bem pouco tempo, aliás. O ala-armador, que havia sido dispensado pelo Philadelphia 76ers, já assinou um vínculo não garantido com o Nets.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 07/08, você lembra de Jonah Bolden? Pois o ex-ala-pivô do Sixers vai assinar contrato de uma temporada com o Ilawarra Hawks, da Austrália.

