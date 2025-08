NBA: Kings e Warriors têm novo impasse em troca

De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o Sacramento Kings fez nova oferta de troca ao Golden State Warriors para ter Jonathan Kuminga na próxima temporada da NBA. Agora, a proposta teria sido Malik Monk e uma escolha de primeira rodada por Jonathan Kuminga. No entanto, o time de San Francisco recusou o acordo.

Continua após a publicidade

Além disso, na troca, o Kings teria oferecido um contrato de US$63 milhões para ter o jogador do Golden State Warriors por três anos na NBA. Ou seja, Kuminga receberia US$21 milhões por temporada caso o acordo fosse concretizado. Mas, o desejo do jovem ala é receber ao menos US$30 milhões anuais.

Entretanto, o principal impasse entre Sacramento Kings e Warriors seria a escolha de Draft. Segundo o jornalista, Golden State quer uma pick protegida, enquanto Sacramento estaria disposto a enviar duas que são protegidas. Ou seja, vai além da oferta de Malik Monk no “pacote”.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que quando uma escolha de Draft é protegida, significa que, quando negociada, tem uma condição que impede que a outra equipe receba a escolha se ela cair dentro de uma certa faixa de posições. Por exemplo, uma escolha protegida entre as dez primeiras, o time que enviou a escolha a mantém caso ela se torne top 10.

“O Kings ofereceu um contrato de três anos e US$63 milhões por Kuminga. A proposta enviaria o veterano Malik Monk e sua escolha de primeira rodada de 2030 (protegida por loteria) para o Warriors. Se essa escolha não fosse aceita, Golden State receberia a escolha de primeira rodada menos favorável entre os Kings ou San Antonio em 2031. Essas proteções têm sido o principal ponto de discórdia. Afinal, o Warriors insistiu que a escolha de primeira rodada não fosse protegida. Daí o impasse”, escreveu Amick.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O time de Sacramento tem sido o principal interessado em contar com Jonathan Kuminga em 205/26. O jogador é agente livre irrestrito. Ou seja, o Warriors pode igualar qualquer oferta para mantê-lo no elenco. Mas, há interesse mútuo em uma saída. Da mesma forma, sua indefinição tem “travado” a offseason de Golden State. Isso porque a equipe ainda ainda não teve nenhum reforço.

Reforçando o interesse do Kings em uma troca pelo jovem do Warriors, Marc Spears, da ESPN, revelou uma promessa da equipe a Kuminga. Segundo o jornalista, a diretoria prometeu um lugar no time titular para que o jogador priorize fechar acordo com a equipe.

Continua após a publicidade

A ideia do Kings, portanto, é colocar Jonathan Kuminga ao lado de Domantas Sabonis. A promessa, aliás, não deve afetar Keegan Murray, que deve seguir com espaço no time titular para 2025/26.

“Kuminga quer ir para o Kings, que está oferecendo uma vaga como titular. Ele teria lugar ao lado de Keegan Murray e Domantas Sabonis”, disse Spears. “O ala até participou de uma chamada no Zoom com Scott Perry, GM do Kings, e Doug Christie, técnico da equipe. Então, ele está dentro, quer ir para lá”.

Continua após a publicidade

O desafio para o Sacramento Kings, porém, é a falta de espaço no teto salarial da NBA. Com Sabonis, Zach LaVine e DeMar DeRozan, o time não tem condições de fazer uma oferta direta para Kuminga, que é agente livre. Assim, precisaria fechar um sign and trade com o Golden State Warriors. Ou seja, ele acerta um novo acordo e vai para Sacramento em troca.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA