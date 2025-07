Russell Westbrook estaria perto de fechar contrato com o Kings

Russell Westbrook ainda não assinou contrato com nenhuma equipe, mas o Sacramento Kings está perto de mudar isso. Isso é o que garante Carmichael Dave, pelo menos. De acordo com o radialista da rede Sactown Sports, as partes avançaram as negociações e estão motivadas para chegar a um acerto. Ele revelou a informação enquanto comentava uma postagem sobre o futuro do armador no X.

“As casas de apostas estão certas, pois Sacramento tem que ser visto como favorito por Russell. Um acordo ainda não está fechado, mas as duas partes já negociam faz algum tempo. Há um forte interesse mútuo para que o acerto saia. Então, está perto. Eu diria que tem 80% de chance de ser jogador da franquia na próxima temporada”, projetou Dave.

A notícia, a princípio, passa longe de ser uma surpresa. Afinal, o Kings é apontado como um dos principais interessados na contratação de Westbrook desde o começo da agência livre. Mas vale citar que nem todos confirmam essas conversas tão encaminhadas entre as partes. Segundo Matt George, da emissora ABC, a franquia ainda não estaria pronta para fazer uma proposta ao craque.

“Os dirigentes de Sacramento estão conversando com Russell e existe interesse dos dois lados mesmo. Isso já está em andamento, aliás, desde o início desse mês. Todo mundo sabe disso. Mas, pelo que ouvi, o time ainda depende de outros negócios para o acordo sair do papel. Querem conseguir uma troca por Devin Carter ou Malik Monk antes de contratá-lo, por exemplo”, contou o jornalista.

Vai acontecer?

George não é a primeira pessoa a informar que o Kings busca diminuir o elenco antes de assinar contrato com Russell Westbrook. Sam Amick, do site The Athletic, trouxe essa mesma apuração há mais de uma semana. O conceituado jornalista contou que a equipe esteve perto de enviar Monk para o Detroit Pistons, na aquisição do armador Dennis Schroder. Uma saída seria crucial para o acordo com o ex-MVP da liga.

“O que eu vejo é que Scott Perry [GM da franquia], antes de tudo, tem muita afinidade com Russell. Mas, ao mesmo tempo, entende que a rotação de perímetro está cheia. E há uma preocupação que a chegada de mais um armador veterano só piore a situação. Enquanto não tiver uma mudança no elenco, eu acho que esse negócio não avança”, explicou o setorista do time.

É verdade que a situação é mais fluida do que parece. O Kings também teria interesse em Jonathan Kuminga e oferece atletas em uma transação de sign-and-trade com o Golden State Warriors. Então, nada está descartado. “A gente sabe que Sacramento está ativo no mercado. No entanto, se nada acontecer para reduzir a rotação, eu acho que Russell não vem”, apostou Amick.

Travado

Além do Kings, outro candidato a oferecer um contrato para Russell Westbrook desde o início da agência livre é o New York Knicks. Ou seja, os times estudam um acordo há quase um mês. Sacramento depende de uma troca, mas qual é o problema para o time de Nova Iorque? Para o repórter Jake Fischer, do site Bleacher Report, a resposta tem nome e sobrenome: Ben Simmons.

“Ben é o jogador que pode causar mais reações no mercado. Eu digo isso porque a sua decisão ‘segura’ a situação de vários atletas ainda livres. Russell e Malcolm Brogdon, por exemplo. Ele é o armador experiente que a maior parte dos times com carência na posição visam. Por isso, tornou-se a peça de dominó que vários agentes e jogadores monitoram com atenção”, contou o jornalista.

