Russell Westbrook declina opção e se torna agente livre

Russell Westbrook será agente livre na offseason da NBA. De acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, o armador rejeitou uma opção contratual com o Denver Nuggets para a próxima temporada. Desse modo, deve ter uma nova equipe em 2025/26 ou pode sair rumo a outra liga fora dos Estados Unidos.

Westbrook passou toda a última temporada no Nuggets. Em 75 jogos, ele teve médias de 13.3 pontos, 4.9 rebotes e 6.1 assistências, além de 1.4 roubo de bola. Assim, foi um dos melhores reservas da NBA, sendo o sétimo na disputa pelo Sexto Homem do Ano em 2024/25. No entanto, após os playoffs, o armador optou por ser agente livre.

A opção com o Nuggets previa US$3.5 milhões para Russell Westbrook em 2025/26. Porém, é provável que o armador busque um acordo mais interessante na NBA. Por enquanto, nenhum time sinalizou interesse no MVP de 2017, mas é provável que equipes que visam aumentar a profundidade entrem em contato com o jogador.

Além da NBA, Russell Westbrook pode assinar com times de fora dos EUA enquanto é agente livre. De acordo com Nemanja Zoric, do HoopsHype, o Hapoel Tel Aviv, de Israel, estaria de olho no ex-jogador do Nuggets. A possível proposta não foi relevada, mas pode ser mais interessante do que permanecer na liga americana.

“O Hapoel Tel Aviv fez um primeiro contato com Russell Westbrook“, informou Zoric. “Fui informado de que o campeão da EuroCup planeja fazer a ele uma proposta com um salário nunca visto antes no basquete europeu”.

O rumor na agência livre pode ser o fim da carreira de Westbrook na NBA. Aos 36 anos, o armador é um dos grandes nomes da sua geração e foi eleito MVP da liga em 2017. No entanto, desde que saiu do Oklahoma City Thunder, o veterano não conseguiu manter mais o alto nível. Nas últimas temporadas, passou por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Nuggets.

Enquanto não define se fica na NBA ou parte para a Europa, algo é certo: Russell Westbrook não vai se aposentar. No mês passado, o MVP de 2017 soltou um comunicado onde descarta o fim da carreira. “Nos vemos em breve”, disse o armador ao fim da temporada. Portanto, o novo time do veterano deve ser anunciado no mês que vem.

