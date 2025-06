Spurs e 76ers negociam troca com escolhas top 3 do Draft

De acordo com o jornalista Michael Scotto, do Hoopshype, San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers estão negociando uma troca para a noite do Draft. Enquanto o time texano tem a segunda escolha, o Sixers tem a terceira. Na última semana, Philadelphia recebeu VJ Edgecombe e Ace Bailey, mas o time estaria na dúvida sobre outros dois jogadores.

Segundo Jake Fischer, do Substack, o 76ers gostou muito do que viu em Edgecombe. Em todos os treinos e conversas, a direção aprovou o jogador.

“Dizem que Edgecombe impressionou muito com sua ética, personalidade e nas entrevistas. Ele teve um jantar com Daryl Morey (presidente do time) e outros membros importantes. Até Tyrese Maxey, de acordo com fontes, esteve lá. O Sixers está intrigado sobre o talento defensivo que Edgecombe pode dar ao armador All-Star deles. Além disso, a explosão e o lado ofensivo do jogo”, afirmou Fischer.

Enquanto isso, o Spurs deve selecionar Dylan Harper no Draft. O jogador, de 19 anos, vem sendo o grande nome do recrutamento, exceto Cooper Flagg. Mas o fato é que o Sixers poderia querer garantir a escolha em VJ Edgecombe. Afinal, o time de Philadelphia sabe que San Antonio também gostou do que viu no jovem.

Então, para garantir que o 76ers tenha Edgecombe no Draft, o Spurs enviaria a segunda pick na troca pela terceira. Além disso, San Antonio ainda lucraria com uma escolha futura ou de segunda rodada.

Vale lembrar, no entanto, que o Sixers já fez isso outras vezes. Uma delas aconteceu com o Boston Celtics, no Draft de 2017. O time de Massachusetts teria a primeira pick, mas sabia que o 76ers queria Markelle Fultz. Enquanto isso, o Los Angeles Lakers já havia “batido o pé” pela escolha em Lonzo Ball.

Como resultado, o Celtics mandou ao 76ers a primeira escolha. Assim, o Sixers ficou com Fultz e o time de Boston foi em Jayson Tatum na terceira.

O Draft 2025 da NBA acontece no dia 25 deste mês. Pelo segundo ano consecutivo, o recrutamento será feito em dois dias. A segunda rodada acontece no dia 26.

