Kings busca armador no mercado da NBA; confira os nomes

O Sacramento Kings está atrás de um armador no mercado da NBA, de acordo com o jornalista Jake Fischer, do portal Substack. Segundo a publicação, o novo gerente-geral da franquia, Scott Perry, definiu que um reforço para a posição 1 é prioridade nesta offseason.

“Lembre-se que o novo GM do Kings, logo que assumiu o cargo, destacou a necessidade do time melhorar a criação de jogadas. Ele falou sobre isso durante a sua coletiva de imprensa de apresentação. Algumas fontes vincularam Sacramento a vários armadores disponíveis na offseason. Essa lista inclui Jrue Holiday (Boston Celtics) e Marcus Smart (Washington Wizards). Ela se estende a agentes livres mais acessíveis, como Malcolm Brogdon, por exemplo”, revelou Fischer.

O Kings visa um desses armadores veteranos para suprir a lacuna na posição de armador. Após a saída de De’Aaron Fox, o time não encontrou um titular para a posição. Assim, com um novo GM e o técnico Doug Christie efetivado, a ideia é suprir a ausência para montar um time competitivo para 2025/26.

Quanto a Holiday, o Celtics vai tentar trocá-lo nas próximas semanas, de acordo com Shams Charania, da ESPN. O motivo: evitar o segundo nível de multas da NBA (second apron), na próxima campanha. Com um quinteto de estrelas, Boston pode ultrapassar US$400 milhões em multas. Desse modo, Holiday, que tem 35 anos e US$ 32,4 milhões em salários, em 2025/26, se torna um candidato a troca.

Em tese, Smart e Brogdon não nomes mais acessíveis. O especialista defensivo, aliás vai entrar no último ano de contrato. Aos 31 anos, o camisa 36 do Wizards parece um “estranho no ninho” em Washington. Afinal, o time está em processo de reconstrução e cheio de jovens no elenco. Assim, em uma eventual troca, o Kings não precisaria se desfazer de muitos ativos.

Brogdon, por sua vez, é agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe da NBA. Em declínio na carreira, o armador de 32 anos disputou apenas 24 jogos pelo Wizards, em 2025/26. Assim, ele não faz parte dos planos da franquia. Por isso, Brogdon estará em um novo time na próxima campanha.

Hoje, a equipe de Sacramento possui apenas um jogador para a posição 1, o novato Devin Carter. Após a saída de Fox, Malik Monk assumiu a função. Dessa forma, o Kings vai ao mercado buscar um armador de ofício e consolidado na NBA.

Futuro do Kings

Além da busca por um armador, o GM do Kings deverá ser ativo em outras frentes no mercado da NBA. Afinal, DeMar DeRozan estaria disponível para troca, de acordo com Fischer. Na próxima temporada, o veterano vai receber US$24,7 milhões em salários. Mas, para 2026/27, o contrato do ala não é garantido. Ou seja, poderá se tornar agente livre irrestrito.

Há duas temporadas, o time de Sacramento fez uma campanha surpreendente. Afinal, foi o terceiro do Oeste e, assim, voltou aos playoffs após 17 anos. Mas, o time caiu logo na primeira rodada, quando perdeu a série de sete jogos contra o Golden State Warriors.

Entretanto, de lá para cá, Sacramento voltou a ser medíocre. Desse modo, não passou do play-in por dois anos consecutivos. A incerteza sobre os rumos da equipe fez com que Fox pedisse troca. Como resultado, ele foi para o San Antonio Spurs.

Outro jogador que poderá deixar a equipe é Domantas Sabonis. Isso porque o litauno já conversou com a direção da franquia sobre uma eventual saída na offseason. Apesar de receber Zach LaVine na troca de Fox, o Kings teve performances “abaixo do que o pivô esperava”, segundo o jornalista Law Murray, do portal The Athletic.

Contratos dos armadores que são alvos de troca pelo Kings no mercado da NBA

Jrue Holiday: US$67,2 milhões nas próximas duas temporadas e uma player option de US$37,2 milhões em 2027/28

Marcus Smart: expirante de US$21,6 milhões

Malcolm Brogdon: agente livre irrestrito; recebeu US$22,5 milhões nesta temporada

