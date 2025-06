Em busca de técnico, Knicks mira Mike Brown e Taylor Jenkins

Nove dias após a demissão de Tom Thibodeau, o New York Knicks segue na busca por um novo técnico, e os últimos nomes visados são os de Mike Brown e Taylor Jenkins. A informação é do repórter Sam Amick, do portal The Athletic. Ou seja, profissionais que estão desempregados.

Assim, a franquia parte para uma nova estratégia. Afinal, o Knicks tentou conversar com técnicos empregados. No entanto, as equipes não liberaram seus comandantes para as entrevistas com os novaiorquinos.

O Dallas Mavericks, por exemplo, não liberou Jason Kidd, tido como o número 1 da lista do Knicks. O Houston Rockets, como esperado, vetou a solicitação dos novaiorquinos para entrarem em contato com Ime Udoka. O Minnesota Timberwolves, da mesma forma, não permitiu que a franquia abrisse conversas com Chris Finch. E, por fim, o Atlanta Hawks, vetou a conversa do Knicks com Quin Snyder, e o Chicago Bulls não permitiu contato com Billy Donovan.

Portanto, está claro que a equipe de Nova Iorque deseja um profissional experiente para o lugar de Thibodeau. Então, nada mais lógico do que buscar profissionais com sucesso recente na NBA. Nessa linha, o Knicks volta suas atenções para Mike Brown e Taylor Jenkins.

O primeiro está na NBA há 28 anos. Brown foi assistente de Washington Wizards, San Antonio Spurs e Indiana Pacers até conseguir sua primeira chance como treinador, em 2005, no Cleveland Cavaliers. Além disso, comandou o Los Angeles Lakers e foi o principal auxiliar de Steve Kerr no Golden State Warriors. Como assistente, o profissional de 55 anos tem quatro títulos da liga, três pelo Warriors e outro pelo Spurs.

O último trabalho de Brown foi no Sacramento Kings. Pela franquia californiana, ele conseguiu um feito. Levou o Kings aos playoffs após 17 anos de jejum. Assim, ganhou o prêmio de técnico do ano em 2023. Mas, no início desta temporada, Brown foi demitido.

Jenkins, por outro lado, comandou o Memphis Grizzlies entre 2019 e 2025, sua primeira experiência como técnico na NBA. Antes, ele trabalhou como assistente no Hawks e no Milwaukee Bucks. Em Memphis, Jenkins levou o time às semifinais do Oeste, em 2022. O Grizzlies chegou outras duas vezes aos playoffs, mas caiu logo na primeira rodada. Pouco antes dos playoffs, a franquia dispensou Jenkins.

Demissão de Thibodeau

A demissão de Thibodeau dividiu opiniões, pois o veterano conduziu o Knicks às finais do Leste nesta temporada. Foi a primeira vez em 25 anos que os novaiorquinos chegaram à decisão de conferência. A equipe, entretanto, foi eliminada pelo Pacers em seis jogos.

Jornalistas e analistas, por exemplo, saíram em defesa do trerinador. O Knicks ainda comprou uma briga com o elenco, que se manifestou em peso a favor do trabalho de Thibodeau. Mas o presidente de operações da franquia, Leon Rose, não tem dúvidas de que esse era um passo necessário.

“Tom colocou o seu coração e alma nesse trabalho todos os dias, mas decidimos seguir em outra direção. A nossa organização está focada unicamente em trazer o título para os nossos fãs. Ele sempre vai ser parte da nossa família e lhe desejamos tudo de bom em seu futuro. No entanto, essa é a decisão que sentimos nos colocar mais perto do objetivo final”, justificou o executivo.

