Times da NBA vetam técnicos para entrevistas no Knicks

Está claro que o New York Knicks deseja um profissional experiente para substituir Tom Thibodeau no comando da equipe. Então, nada mais lógico do que buscar veteranos que já estejam empregados e com sucesso recente na NBA. Mas o difícil vai ser convencer os rivais a liberarem os seus treinadores. Segundo Shams Charania, da ESPN, dois times da NBA negaram pedidos do Knicks para entrevistar os seus técnicos.

O Houston Rockets, como esperado, vetou a solicitação dos executivos nova-iorquinos para entrarem em contato com Ime Udoka. O Minnesota Timberwolves, da mesma forma, não permitiu que a franquia abrisse conversas com Chris Finch. As decisões, a princípio, foram tomadas em comum acordo. As duas equipes estão contentes com os profissionais, enquanto eles também não têm interesse em sair.

Udoka acaba de liderar o Rockets aos playoffs depois de um jejum de quatro anos. Mais do que isso, levou um dos elencos mais jovens da liga à segunda posição do Oeste com mais de 50 vitórias. Finch, por sua vez, comandou o Twolves – de forma surpreendente – às finais de conferência nas últimas duas temporadas. Ambos já teriam contratos assinados para além da próxima temporada.

O Knicks está em busca de um novo técnico desde a última semana, quando anunciou a dispensa de Thibodeau. A demissão dividiu opiniões, pois o veterano conduziu o time até as finais do Leste nesta temporada. Foi a primeira vez em 25 anos que os nova-iorquinos chegaram à decisão de conferência. A equipe foi eliminada pelo Indiana Pacers em seis jogos.

Terceira via

A expectativa é que o Knicks não pare de consultar outros times da NBA por permissão para falar com técnicos empregados. Aliás, o próximo alvo da franquia já está definido há algum tempo: Jason Kidd. De acordo com James Edwards, do site The Athletic, os nova-iorquinos têm interesse em “tirar” o ex-atleta do comando do Dallas Mavericks. O problema, mais uma vez, é convencer o outro lado a ceder.

“Certamente, há um interesse inicial. A equipe se prepara para formalizar o pedido de entrevista, mas o problema é que Jason ainda tem dois anos de contrato. Não houve contato ainda e, quando houver, não deve acontecer nada. Várias fontes me disseram que a tendência nesse momento é que Dallas simplesmente recuse essa solicitação”, contou o jornalista.

Kidd tem uma ligação com o Knicks, pois disputou a última temporada da carreira no time. Mas, nesse caso, o lendário armador pode ter outras intenções em “incentivar” uma investida de Nova Iorque. “A aposta nos bastidores é que Jason estaria torcendo por uma ação para capitalizar em cima disso. Afinal, ele gostaria de assinar uma extensão de contrato em Dallas”, revelou Sam Amick, do The Athletic.

ATUALIZAÇÃO: o Mavericks negou a solicitação do Knicks de entrevistar Kidd na manhã dessa quarta-feira.

Polêmica

A dispensa de Thibodeau era um tema em discussão pelo público, mas não havia sinal concreto de que poderia acontecer. Por isso, a notícia foi uma surpresa. Jornalistas e analistas, por exemplo, saíram em defesa do veterano. A equipe ainda comprou uma briga com o elenco, que se manifestava em peso a favor do trabalho do técnico. Mas o presidente de operações Leon Rose, não tem dúvidas de que era um passo necessário.

“Tom colocou o seu coração e alma nesse trabalho todos os dias, mas decidimos seguir em outra direção. A nossa organização está focada unicamente em trazer o título para os nossos fãs. Ele sempre vai ser parte da nossa família e lhe desejamos tudo de bom em seu futuro. No entanto, essa é a decisão que sentimos nos colocar mais perto do objetivo final”, justificou o executivo.

