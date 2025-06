“Troca por Mikal Bridges vai assombrar Knicks”, prevê analista

O New York Knicks estava em pleno êxtase há duas semanas, antes de disputar as finais do Leste pela primeira vez neste século. Mas, agora, está em agonia completa. A equipe resolveu demitir o técnico Tom Thibodeau depois da eliminação contra o Indiana Pacers. E, agora, se vê com uma das folhas salariais mais travadas da NBA. Para o analista Stephen A. Smith, a troca por Mikal Bridges é a fonte dos problemas do Knicks.

“A culpa dessa situação é do [presidente de operações] Leon Rose, pois a troca por Mikal vai assombrar a equipe por muito tempo. Cederam cinco escolhas de primeira rodada de draft, sendo quatro delas desprotegidas, por um jogador que nunca foi nem all-star. Mas isso é o que acontece quando se faz negócios com um adversário local. Ninguém vai te fazer favores”, acusou o comentarista da ESPN.

A demissão de Thibodeau, a princípio, dá sinais de que mudanças no elenco vão ser bem difíceis. Afinal, o Knicks tem mais de 90% do valor do teto salarial comprometido para a próxima temporada só com seis jogadores. O astro Karl-Anthony Towns, por exemplo, tem mais de US$52 milhões a receber em 2026. No entanto, Smith entende que Rose também foi um pouco vítima da situação.

“Leon trouxe Mikal por causa da extensão de Jalen Brunson. Jalen aceitou assinar um novo contrato um ano antes, com um grande desconto, então tiveram que trazer o seu amigo. Foi quase uma obrigação, pois era quem queria ao seu lado no elenco. Mas a franquia ‘queimou’ todos os ativos que tinha para isso. E, assim, colocou-se em uma situação desastrosa”, disparou o polêmico analista.

Melhor chance

Vale lembrar que, apesar da alta aposta na troca de Mikal Bridges, foi uma surpresa que o Knicks chegasse às finais do Leste. Afinal, a equipe ficou na terceira posição da conferência – mais de dez jogos atrás dos dois líderes. Mas, pela mesma lógica, era o favorito na decisão contra o Pacers. Smith crê que vai ser difícil ter uma oportunidade assim outra vez.

“Com a sua base atual, o teto dessa equipe foi o que vimos nesta temporada. Indiana e Cleveland Cavaliers não vão desmanchar os seus elencos. Não podemos descartar o Boston Celtics e, ao mesmo tempo, há times como o Orlando Magic em ascensão. Enquanto isso, eu creio que essas finais expuseram o máximo que Nova Iorque pode fazer”, avaliou o veterano.

Smith não pode prever o que está por vir para o Knicks. No entanto, se a tendência for manter o elenco como está, acha que a queda de resultados é inevitável. E, com isso, o melhor já ficou para trás. “Essa foi a melhor chance que Nova Iorque teve de ser campeão. Isso porque não vejo ir mais longe em outras temporadas a não ser que um milagre aconteça”, completou.

Culpado

Dentro do Knicks, no entanto, Rose não parece ter o status de culpado. Ou melhor, na condição de presidente de operações, ele repassou a culpa para Tom Thibodeau. De forma simbólica, essa é a interpretação que a demissão do técnico ganhou. Smith não concordou com isso, antes de tudo. Mas não parou por aí. Ele viu a avaliação do trabalho do treinador como injusta e covarde.

“Eu não culpo Tom pela eliminação, pois ele é um treinador defensivo sem um material humano para fazer o que sabe. Ele é um mago defensivo sem marcadores. Então, para ser sincero, acho que todos deveríamos achar essa decisão ofensiva. Leon, saia do seu escritório, pegue um microfone e apareça para responder perguntas. Pare de ser um covarde”, disparou a celebridade da televisão dos EUA.

