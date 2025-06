“Knicks pode ser campeão com elenco atual”, garante Jalen Brunson

Jalen Brunson fez o seu melhor, mas o New York Knicks não conseguiu ser campeão do Leste. A equipe parou no Indiana Pacers nas finais de conferência depois de seis jogos. Foi uma grande decepção, pois a visão geral era que o adversário era “acessível”. No entanto, essa ainda foi a melhor campanha da franquia em um quarto de século. O armador, por isso, crê que a temporada merece exaltação.

“Eu sei que isso não é um título, mas acho que progredimos muito durante a temporada. Havia muita gente dizendo que não podíamos fazer isso e aquilo. Então, uma coisa que me deixa orgulhoso é a forma como trabalhamos sem nos importar com a negatividade externa. Tenho orgulho porque confiamos no processo e não saímos da rota. Para mim, foi uma jornada divertida e satisfatória”, avaliou o astro nova-iorquino.

A evolução do elenco do Knicks é importante, mas Brunson sabe que tudo gira em torno de títulos. Então, a reação de todos costuma ser buscar problemas. O que deu errado e, como resultado, o que mudar. A franquia não tem grande margem para mudanças, com os seis atletas mais caros sob contrato para a próxima temporada e somando US$185 milhões. Isso é bom, pois o armador não acha que o time precise mudar.

Publicidade

“Eu estou mais do que confiante nesse grupo. Sério mesmo: não há uma célula do meu corpo que não acha que podemos ser campeões. Temos um elenco bem motivado, mas ninguém está preocupado em provar que treina. Todos querem trabalhar duro e, assim, melhorar. Adoro todos os meus companheiros pelo que fazem e, acima de tudo, pelo que acreditam”, reverenciou o armador de 28 anos.

Leia mais sobre Jalen Brunson

Ano após ano

A evolução do Knicks que Jalen Brunson aponta, a princípio, sinaliza para uma possível trajetória de campeão. O time havia sido semifinalista do Leste na última temporada e, agora, chegou à final de conferência. Chegar ao topo, salvo raras exceções, também é um processo para equipes da NBA. O armador consegue enxergar o elenco avançar no processo, em particular, na unidade do grupo.

Publicidade

“Você não pode ganhar experiência sem viver esses momentos. A campanha nos ajudou muito, em particular, a criar um senso de união. Nós vemos e ouvimos várias coisas por aí, mas sempre estivemos preocupados em estar alinhados e juntos. Sabemos que todo mundo tem algo a comentar hoje em dia, mas sempre protegemos uns aos outros. Isso é um grupo”, afirmou o craque.

Experiência sem aprendizado, no entanto, é algo vazio. Brunson aposta na importância da rodagem porque confia no desejo dos seus companheiros de crescerem. “Ninguém sabe o tipo de jogadores esforçados e trabalhadores que temos no dia a dia. Acima de tudo, isso é o que me dá confiança. Eu não me importo com o que dizem lá fora, pois conheço quem está aqui dentro”, garantiu.

Publicidade

Comando

Mas a contestação não deve parar nos jogadores. Afinal, a eliminação do Knicks também trouxe rumores sobre a permanência de Tom Thibodeau no comando do time. Segundo Fred Katz, do site The Athletic, tudo não passa de especulações normais depois de um resultado negativo. Brunson foi questionado sobre o assunto logo após a derrota final da campanha e defendeu o treinador de forma enfática.

“Isso é uma questão séria? Há quem esteja questionando Tom mesmo? A questão é se eu acredito que ele seja o cara certo para liderar esse time? Sim, certamente. Qual é?”, revoltou-se o astro.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA