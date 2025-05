“Jalen Brunson é um superastro, Tyrese Haliburton não”, dispara analista

Jalen Brunson e Tyrese Haliburton são as estrelas das finais do Leste. Os armadores passaram por duros caminhos para levar seus times à decisão da Conferência. O New York Knicks, por exemplo, passou pelo atual campeão Boston Celtics, enquanto o Indiana Pacers eliminou o Cleveland Cavaliers, equipe de melhor campanha na fase regular.

O percurso, assim, consolidou Brunson e Haliburton como dois dos grandes astros da NBA. Porém, não para Stephen A. Smith. O polêmico analista da ESPN cravou o armador do Knicks como uma superestrela. No entanto, segundo ele, o camisa 0 do Pacers não está no mesmo nível do rival.

“Brunson é um superastro, mas Haliburton, não. Ele sabe jogar, sabe decidir, mas não chegou neste nível. Quando você considera Brunson, é um armador de estatura baixa e que carrega o Knicks. Porém, se você comparar com a eficiência ofensiva do Pacers e a variedade de jogadores que eles têm, Haliburton não precisa carregar o time da mesma forma”, argumentou Smith.

Em números, de fato, Jalen Brunson supera Tyrese Haliburton. O astro do Knicks, afinal, tem médias de 28.8 pontos e 7.7 assistências nos playoffs 2025. O camisa 0 do Pacers, enquanto isso, tem apenas 17.5 pontos, mas compensa com 9.3 assistências por jogo na pós-temporada.

Mas, além dos números, Smith vê Brunson mais decisivo do que Haliburton. Embora os dois tenham acertado arremessos importantes nos playoffs, o armador do Knicks brilhou com 5.4 pontos no clutchtime, contra quatro do adversário. Assim, para o analista, isso é sinônimo de uma superestrela.

“Jalen Brunson é o jogador mais decisivo da temporada, um cara que fecha jogos. Então, é claramente uma superestrela da NBA. E eu preciso dizer isso, porque eu não achava que ele merecia ser draftado. E ele me lembra disso toda vez que me vê. De toda forma, ele merece. É um cara especial. Haliburton faz barulho, merece respeito, mas ainda não está neste nível”, finalizou Smith.

Com Brunson e Haliburton, por fim, a série entre Knicks e Pacers começa na quarta-feira (21). O Jogo 1, no Madison Square Garden, acontece a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão do Prime Video.

