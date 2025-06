Pascal Siakam brilha, Pacers bate Knicks e está na final da NBA

Pascal Siakam liderou o Indiana Pacers na vitória sobre o New York Knicks por 125 a 108, garantindo o time de volta às finais da NBA pela primeira vez desde 2000. MVP das finais do Leste, o camaronês somou 31 pontos, enquanto Tyrese Haliburton fez 21 pontos e 13 assistências. Por outro lado, Jalen Brunson esteve longe de seu melhor nível, assim como Karl-Anthony Towns.

O jogo

O Pacers, jogando em casa, viu o Knicks acertando quatro dos cinco primeiros arremessos e abrindo 9 a 4. Então, Indiana reagiu e deixou o placar em 15 a 11. O time de Nova York tinha domínio dos rebotes, especialmente os de ataque. Com as segundas chances que Mitchell Robinson dava, os anfitriões tentavam tirar proveito nos arremessos. Jalen Brunson acertou de três e empatou em 20 a 20, mas a virada veio logo depois, com Robinson. Do perímetro, Thomas Bryant recolocou o Pacers na frente, enquanto Obi Toppin ampliou em 25 a 22. Delon Wright descontou em lance livre, mas ao fim do primeiro período, Indiana vencia por 25 a 24.

Pascal Siakam, pelo Pacers e OG Anunoby, no Knicks, começaram o segundo quarto com ritmo muito forte. Os ex-colegas de Toronto Raptors, campeões em 2019 da NBA, eram as principais opções de ataque de seus times naquele momento. Após Siakam deixar em 31 a 27, Anunoby empatou por 33. Então, o técnico Rick Carlisle pediu tempo para Indiana. Mas logo quando os times voltaram, Toppin acertou de três e Tyrese Haliburton fez o mesmo pouco depois. Como resultado, Indiana vencia por 39 a 33.

Com Pascal Siakam no banco, Karl-Anthony Towns aproveitou para pontuar contra Myles Turner, mas não conseguiu fazer o Knicks empatar com o Pacers. Mikal Bridges igualou em 41, mas Jarace Walker enterrou para deixar em 43 a 41. Então, Andrew Nembhard e Tyrese Haliburton deixaram em 47 a 42.

Os times começaram a trocar cestas na sequência. Então, Pascal Siakam fez para o Pacers abrir 51 a 46 sobre o Knicks. Ao fim do primeiro tempo, Indiana liderava por 58 a 54.

Leia mais

Na volta do intervalo, Pascal Siakam comandou o Pacers em uma parcial de 9 a 0 sobre o Knicks. Assim, os donos da casa já lideravam por 13. Nem mesmo o fato de Myles Turner ter de ir ao banco de reservas pela quarta falta foi um problema para Indiana. Mas o time de Nova York reagiu com quatro pontos sem resposta. Só que Siakam e, depois, Thomas Bryant, deixaram em 72 a 61. Andrew Nembhard e Bryant ampliaram a vantagem para 15, enquanto Karl-Anthony Towns se complicava contra Siakam e Jalen Brunson tentava “esquentar” no jogo.

OG Anunoby e Karl-Anthony Towns tentavam deixar o time de Nova York no jogo, mas Indiana seguia pressionando e forçando erros de ataque do adversário. Então, Pascal Siakam deixou o Pacers na frente do Knicks por 87 a 71. Mas, ao fim do terceiro quarto, os anfitriões venciam por 92 a 77.

Último quarto

Então, nos 21 minutos finais, Karl-Anthony Towns e OG Anunoby cortaram a diferença do Pacers para o Knicks. Enquanto isso, Jarace Walker se machucou e teve de deixar o jogo.

Sempre que o Knicks começava a diminuir o prejuízo no placar, o Pacers tinha uma resposta, mesmo com Pascal Siakam no banco. Myles Turner deixou em 104 a 88, mas pouco depois o pivô fez a quinta falta.

Apagado no jogo, Jalen Brunson pouco fazia, enquanto Towns e Anunoby eram os melhores do time de Nova York. Aos poucos, o Pacers começou a abrir, especialmente com Tyrese Haliburton e Pascal Siakam, deixando a vantagem em 19 sobre o Knicks.

Sem problemas, o Pacers garantiu a vitória em frente seus torcedores, fechando a série sobre o Knicks em 4 a 2. Agora, o time de Indiana encara o Oklahoma City Thunder na final da NBA a partir da próxima quinta-feira.

(2) New York Knicks 108 x 125 Indiana Pacers (4)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 31 5 3 1 3 Tyrese Haliburton 21 6 13 3 1 Andrew Nembhard 14 3 8 6 1 Obi Toppin 18 6 0 0 3 Myles Turner 11 2 0 0 0

Três pontos: 17-33 (Thomas Bryant: 3-4)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 22 14 2 1 0 OG Anunoby 24 5 3 2 2 Jalen Brunson 19 2 7 0 0 Mikal Bridges 15 1 4 1 2 Mitchell Robinson 8 9 0 2 2

Três pontos: 9-32 (Landry Shamet: 4-7)

