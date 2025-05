Veja o ranking dos melhores agentes livres da NBA

1/52 O Jumper Brasil listou os melhores agentes livres que estarão disponíveis no mercado da NBA. No entanto, alguns nomes, como James Harden e LeBron James, não estão na lista. Isso porque possuem opção em seus contratos. Enquanto Harden dificilmente vai deixar seu acordo ou o próprio Los Angeles Clippers, LeBron vai seguir com seu contrato. Clique nas setas para ver os 50 melhores. Foto: Reprodução / X

2/52 50. BOJAN BOGDANOVIC - Ele não jogou a última temporada, por conta de lesão. De acordo com rumores, Bogdanovic tentaria retornar às quadras para mais uma temporada na NBA, após ser dispensado pelo Brooklyn Nets em fevereiro. Foto: Reprodução / Instagram

3/52 49. TALEN HORTON-TUCKER - Após uma temporada no Chicago Bulls, o ala-armador está livre no mercado. Bom passador, Horton-Tucker ainda é útil na NBA. Foto: Reprodução / X

4/52 48. DALANO BANTON - Titular ocasional do Portland Trail Blazers, Banton destaca-se por ser bom passador, mas ainda consegue pontuar. Caso fosse agente livre na temporada anterior, poderia ganhar um bom contrato, após fazer 16.7 pontos e 4.8 assistências no Blazers. Em 2024/25, no entanto, perdeu espaço. Foto: Reprodução / X

5/52 47. KYLE LOWRY - Aos 39 anos, Lowry está mais próximo da aposentadoria do que conseguir um novo contrato na NBA. No entanto, ainda é um bom defensor e pode ser útil como liderança no vestiário. Foto: Reprodução / X

6/52 46. JAMES WISEMAN - De segunda escolha no Draft de 2020 a agente livre que pouca gente lembra. O problema é que Wiseman se machucou logo em sua primeira partida pelo Indiana Pacers e perdeu o resto da temporada. Pode ser útil em um time em reconstrução, o que seria a melhor opção para ele no momento. Foto: Reprodução / Instagram

7/52 46. BOL BOL - Ala-pivô ou pivô, Bol até teve algum bom momento na temporada com o Phoenix Suns, mas voltou a ficar no banco após briga. Com tempo de quadra, ele produziu. Deve seguir na NBA. Foto: Reprodução / X

8/52 45. JAXSON HAYES - Titular após a troca por Luka Doncic no Los Angeles Lakers, Hayes não deve voltar ao time. Isso porque ficou irritado por perder minutos nos playoffs. De acordo com o pivô, ele "perdeu dinheiro" com a estratégia de JJ Redick. Foto: Reprodução / X

9/52 44. DANTE EXUM - As lesões atrapalharam muito a vida do armador, agente livre do Dallas Mavericks. Após deixar a NBA para jogar no basquete europeu, o australiano voltou com um ótimo arremesso de três. Por isso, deve ter vaga na próxima temporada. Foto: Reprodução / Instagram

10/52 43. LUKE KORNET - Surpresa nos playoffs, Kornet é agente livre do Boston Celtics. O pivô deve ganhar um contrato mais estável por suas participações na temporada 2024/25 da NBA. Foto: Reprodução / X

11/52 42. TAUREAN PRINCE - O ala foi titular em boa parte da temporada no Milwaukee Bucks, mas não agradou. Perdeu posição de vez após a troca por Kyle Kuzma. Nos playoffs, pouco fez. Pode seguir na liga, entretanto. Foto: Reprodução / X

12/52 41. PRECIOUS ACHIUWA - Ainda útil, Achiuwa encerra seu contrato com o New York Knicks ao fim da temporada. Pode contribuir em outros times. Foto: Reprodução / Instagram

13/52 40. LUKE KENNARD - Ótimo arremessador, Kennard ainda é bom na organização ofensiva. Deve receber boas propostas no mercado, após passar os últimos anos no Memphis Grizzlies. Foto: Reprodução / X

14/52 39. BEN SIMMONS - O que dizer, né? Há alguns anos, ele era All-Star, um dos melhores defensores da NBA e projetava ter grande carreira. Agora, Simmons corre o risco de não ter vaga na liga. Foto: Reprodução / X

15/52 38. KEVON LOONEY - Bom defensor e sabe pegar rebotes. Looney, na teoria, tem mais talento do que de fato mostra no Golden State Warriors. Agente livre, pode ser um bom reforço para times com carência no setor de garrafão. Foto: Fonte: Reprodução / X

16/52 37. MALCOLM BROGDON - Há poucos anos, o armador chegou ao Boston Celtics em troca com o Indiana Pacers. Parecia ter sido um grande negócio do Celtics, que mandou Aaron Nesmith para Indiana. Hoje, não existe nem comparação. Brogdon ainda pode ser útil, caso não esteja lesionado. Foto: Reprodução / Instagram

17/52 36. DAVION MITCHELL - Ótimo defensor, Mitchell é subestimado (até aqui). Teve uma boa (ou perto disso) temporada depois da troca para o Miami Heat. Pode contribuir muito, ainda mais que seu arremesso "decidiu" cair em Miami, com 44.7%. Foto: Reprodução / X

18/52 35. STEVEN ADAMS - Apesar de não ser mais jovem, Adams ainda contribui muito, especialmente nos rebotes ofensivos. Ele atrapalhou a vida do Golden State Warriors nos playoffs. Agora, pode reforçar qualquer time no mercado da NBA. Foto: Reprodução / Instagram

19/52 34. CHRIS BOUCHER - Pouca gente lembra, mas Boucher já foi campeão da NBA duas vezes. A primeira foi pelo Golden State Warriors, quando teve um contrato two-way e fez apenas um jogo em 2018. Depois, venceu pelo Toronto Raptors, no ano seguinte. Consegue pontuar com alguma facilidade, enquanto passa vários jogos sem entrar por decisão técnica. Ainda pode ser útil. Foto: Reprodução / X

20/52 33. GARY PAYTON II - Ótimo defensor, Payton pode contribuir em diversos times de imediato. Seu impacto na defesa é muito bom e ainda pode ajudar no ataque. Foto: Reprodução / Instagram

21/52 32. JABARI WALKER - Tem mais talento do que aparenta. Walker, de 22 anos, teve poucas oportunidades ao longo da temporada. Ainda assim, fez 5.2 pontos e 3.5 rebotes em 12 minutos por jogo. Além disso, acertou 38.9% dos arremessos de três. Espaço na NBA, ele tem. Precisa de minutos. Foto: Reprodução / X

22/52 31. BRUCE BROWN - Sabe defender, basicamente, qualquer posição. Apesar de não ser muito alto (1,93m), ele consegue ajudar em qualquer função. Foto: Reprodução / X

23/52 30. AL HORFORD - Próximo de completar 39 anos, Horford ainda pode ajudar (e muito) qualquer time na NBA. Cinco vezes All-Star, o pivô sabe passar, defender, arremessar e pontuar. Só precisamos entender se ele está disposto a jogar mais um ano. Foto: Reprodução / X

24/52 29. CHRIS PAUL - Outro veterano, Paul ainda ajuda muito mais do que vários jogadores da posição. O armador comete poucos erros, é um líder nos vestiários (mesmo que seja para cobrar seus colegas) e pode contribuir mais um ano, se quiser. Ainda tem espaço na NBA. Foto: Reprodução / Instagram

25/52 28. RUSSELL WESTBROOK - Sua melhor fase passou há algum tempo, mas é o tipo de jogador que é melhor você ter a seu favor do que contra. Ainda consegue ter explosões físicas, marca muito mais do que é creditado e contribui de diversas formas. Comete muitos erros de ataque e não tem o melhor arremesso de três, no entanto. Foto: Reprodução / Instagram

26/52 27. CARIS LEVERT - No geral, LeVert é um bom jogador. Parecia que daria um salto na carreira, mas jamais aconteceu. Após passar os últimos anos no Cleveland Cavaliers, terminou a temporada no Atlanta Hawks. Deve seguir na NBA. Foto: Reprodução / X

27/52 26. KEVIN PORTER - Tecnicamente, Porter é muito bom e pode seguir no Milwaukee Bucks. No entanto, após boas performances desde os problemas de Damian Lillard, ele valorizou. Fora das quadras, ele é um grande problema. Foto: Reprodução / X

28/52 25. DORIAN FINNEY-SMITH - Aparentemente, Finney-Smith vai apenas reestruturar seu contrato com o Los Angeles Lakers. Excelente defensor, o ala pode atuar por alguns minutos como pivô em formação baixa. Foto: Reprodução / X

29/52 24. TIM HARDAWAY JR - O ala e ala-armador está já no estágio final da carreira. Pode acertar oito arremessos de três em um jogo e, no outro, errar dez tentativas seguidas. Por enquanto, ainda deve continuar na NBA. Foto: Reprodução / X

30/52 23. LARRY NANCE JR - Capaz de jogar até como pivô, Nance não tem mais a mesma explosão de antes e teve problemas com lesões. Mas, saudável, é muito útil em qualquer time. Foto: Reprodução / X

31/52 22. SPENCER DINWIDDIE - A última passagem pelo Dallas Mavericks não foi das melhores. Dinwiddie pode ajudar, especialmente se estiver definido como principal reserva da armação. Foto: Reprodução / X

32/52 21. TRE JONES - O armador estava no San Antonio Spurs, onde não teve muitos minutos em 2024/25. No Chicago Bulls, após a troca, foi bem e pode ganhar um novo contrato. Foto: Reprodução / X

33/52 20. BROOK LOPEZ - Sua melhor fase passou há algum tempo. Hoje, está longe (bem longe) de ser aquele defensor que ajudou o Milwaukee Bucks a ser campeão. No jogo da eliminação do Bucks nos playoffs, foi para o banco. Ainda pode ajudar como pivô que utiliza o espaçamento em quadra, mas tem "alergia" aos rebotes. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors apareceram como times interessados. Foto: Reprodução / Instagram

34/52 19. SANTI ALDAMA - O espanhol, de 24 anos, vem de sua melhor temporada na NBA. Peca pela inconsistência no arremesso de três, mas deve receber um bom contrato. É agente livre restrito no Memphis Grizzlies. Ou seja, o time pode igualar qualquer proposta para manter o jogador. Foto: Reprodução / Instagram

35/52 18. DENNIS SCHRODER - Foram três times na temporada: Brooklyn Nets, Golden State Warriors e Detroit Pistons. Foi muito bem no primeiro, não agradou no segundo, mas voltou a ser boa opção em Detroit. Ótimo defensor, o armador deve seguir na NBA. Foto: Reprodução / X

36/52 17. GUERSCHON YABUSELE - Apesar de falar recentemente que gostaria de voltar a jogar pelo Real Madrid, o francês quer seguir na NBA. Fez uma temporada razoavelmente boa no Philadelphia 76ers. Deve ficar na liga. Foto: Reprodução / X

37/52 16. TYUS JONES - Na última agência livre, parecia que o Phoenix Suns conseguiu dar o "pulo do gato" em sua contratação. Mas, no geral, não agradou e perdeu posição. É útil, especialmente se tiver a bola nas mãos. Foto: Reprodução / Instagram

38/52 15. BOBBY PORTIS - Tem opção em seu contrato, mas afirmou que não sabe o que vai fazer com ele. Pode seguir no Milwaukee Bucks, eventualmente, por mais dinheiro que o mercado oferecer. A não ser que seja para times mais fracos e com espaço na folha salarial. Foto: Reprodução / X

39/52 14. MALIK BEASLEY - O ala-armador chegou ao Detroit Pistons após uma temporada ruim no Milwaukee Bucks. No entanto, na equipe do Michigan, ele foi muito bem e pode ganhar um bom contrato na agência livre da NBA. Foto: Reprodução / X

40/52 13. GARY TRENT JR - Se você leu sobre Tim Hardaway Jr, é quase a mesma coisa. A diferença é que defende um pouco melhor. Já foi muito bom defensor, mas não o faz nos últimos anos. Foto: Reprodução / X

41/52 12. TY JEROME - Um dos melhores reservas da temporada, Jerome foi muito bem no Cleveland Cavaliers. Pode jogar como ala-armador e armador. Acertou quase 44% dos arremessos de três em 2024/25; Foto: Reprodução / Instagram

42/52 11. JOHN COLLINS - O ala-pivô e pivô possui opção em seu contrato. Mas pelo valor (US$26.5 milhões), existe a chance de ele ir atrás de algo melhor no mercado da NBA. Foto: Reprodução / X

43/52 10. NICKEIL ALEXANDER-WALKER - O canadense valorizou no mercado após os playoffs, especialmente depois dos 23 pontos contra o Oklahoma City Thunder. O problema é que ele seguiu com um jogo que zerou na eliminação do Minnesota Timberwolves. Tem mais créditos, no entanto. Pode conseguir um bom contrato. Foto: Reprodução / X

44/52 9. QUENTIN GRIMES - Falando em valorizar, poucos conseguiram isso mais do que Grimes. No Dallas Mavericks, teve pouco espaço. Então, foi trocado para o Philadelphia 76ers por Caleb Martin. No Sixers, fez 21.9 pontos, 5.2 rebotes, 4.5 assistências, 1.5 roubo de bola e acertou 37.3% de três. Vai receber um ótimo contrato. Foto: Reprodução / X

45/52 8. CLINT CAPELA - O melhor do pivô ficou no passado. Mas Capela ainda é um cara que pode ajudar times que não possuem muitas alternativas no setor. Ainda pega muitos rebotes e pode ajudar nos dois lados da quadra. Perdeu posição para Onyeka Okongwu no Atlanta Hawks. Foto: Reprodução / Instagram

46/52 7. D'ANGELO RUSSELL - Os melhores anos de Russell foram no Brooklyn Nets. As tentativas no Los Angeles Lakers e Golden State Warriors não foram exatamente as melhores. Pode ajudar pontuando e passando, como fez nos tempos de Minnesota Timberwolves. Cuida bem da bola. Foto: Reprodução / X

47/52 6. CAM THOMAS - É jovem, cestinha e com muita técnica. Não é bom defensor, todavia. Thomas é agente livre restrito e pode deixar o Brooklyn Nets se receber uma grande oferta. Foto: Reprodução / Instagram

48/52 5. JONATHAN KUMINGA - Ninguém sabe exatamente se Kuminga vai ficar no Golden State Warriors. Talentoso, ele sabe pontuar. Não é conhecido por ser um bom defensor, apesar de ter feito alguns lances diferentes no setor durante os playoffs. Não se dá muito bem com o técnico Steve Kerr. Por fim, é agente livre restrito. Foto: Reprodução / X

49/52 4. NAZ REID - O pivô tem opção em seu contrato, mas deve receber uma oferta bem melhor que os US$15 milhões para 2025/26. Agente livre irrestrito, o melhor reserva de 2023/24 não descarta seguir no Minnesota Timberwolves. No entanto, gostaria de ser titular. Foto: Reprodução / Instagram

50/52 3. JOSH GIDDEY - Bem, Giddey teve um começo abaixo do esperado no Chicago Bulls, mas tudo mudou quando Zach LaVine foi trocado. Desde então, ele teve números impressionantes: 21.2 pontos, 10.7 rebotes, 9.3 assistências e 45.7% do perímetro. O Bulls deve igualar qualquer proposta que chegar, pois é agente livre restrito. Foto: Fonte: Reprodução / Instagram

51/52 2. MYLES TURNER - Foi estranho o Indiana Pacers deixar Myles Turner virar agente livre. É ótimo no ataque, embora tenha sérios problemas defensivos (Pacers foi o quinto pior time no garrafão). Dá tocos, mas sofre muito com pivôs mais rápidos. Karl-Anthony Towns faz a festa contra ele. No entanto, por saber arremessar bem de três, é alvo de todos os outros times na agência livre. Foto: Reprodução / Instagram