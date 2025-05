Pacers desafia a história para vencer Knicks nos playoffs da NBA

O Indiana Pacers vem impressionando nos playoffs da NBA e, neste sábado (31), precisa vencer o New York Knicks para ir às finais. Pelo segundo ano consecutivo na decisão do Leste, o time desafia a lógica e a história.

Isso porque apenas cinco times que ficaram em quarto na conferência em todos os tempos nos playoffs chegaram às finais da NBA. O último foi o Cleveland Cavaliers, de 2018. Mas somente um foi campeão: o Boston Celtics de 1969. Desde então, ninguém mais venceu.

Mas mais do que isso, 16 vezes um time que ficou em terceiro foi às finais, vencendo oito delas. O Knicks foi o terceiro no Leste, enquanto o Pacers ficou em quarto.

Milwaukee Bucks e Golden State Warriors foram os últimos que ficaram em terceiro a vencerem o título da NBA, mesmo que não fossem os favoritos no início dos playoffs daqueles anos. O mesmo acontece com o Knicks, que perdeu todos os jogos para os principais candidatos ao longo da campanha. Mas, para o Pacers, é um desafio ainda maior.

O time de Indiana começou a temporada 2024/25 da NBA com apenas dez vitórias nos primeiros 25 jogos. Até o dia 11 de dezembro, era apenas o 11° do Leste, enquanto Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, os então favoritos, já dominavam a conferência. Somente no dia 7 de janeiro, a equipe começou a ter campanha positiva, com 19 triunfos em 37 partidas.

Neste sábado, o Pacers tenta, em casa, bater o Knicks no sexto jogo da série decisiva dos playoffs no Leste para ir às finais da NBA. Após uma campanha que começou cheia de desconfianças, o time está perto de conquistar algo quase impossível.

Afinal, atingir uma decisão da NBA não é nada fácil, ainda mais para um time que chega aos playoffs sendo o quarto no Leste. Mas o ponto é: o Oklahoma City Thunder já está lá, tendo apenas a vigésima quinta folha de pagamento da liga. O Pacers tem a vigésima segunda, enquanto o Knicks teve a quarta.

Isso, por si só, já mostra como a história da NBA pode mudar a partir de agora.

Mudança nas regras fazem NBA mais surpreendente

Enquanto times gastam muito dinheiro montando elencos estrelados, com salários altos nos grandes mercados, Pacers e Thunder vão na contramão da NBA. Não que seja algo muito durável, pois os astros ganham mais a partir de prêmios e títulos em suas extensões. Basta ver o que aconteceu com o Denver Nuggets, décimo que mais gastava um ano antes de ser campeão e não teve como manter peças importantes para os anos seguintes.

O próprio Celtics, campeão há um ano, vai encontrar dificuldades se não conseguir as trocas certas na próxima offseason. Ao estender com Jaylen Brown e Jayson Tatum, pode pagar cerca de US$500 milhões entre salários e multas. Isso acontece por causa das novas regras da NBA, que não permitem times que gastem tanto assim.

Não por menos, o Nuggets chegou aos playoffs da NBA cheio de problemas e não tinha peças no banco para superar o Thunder. O mesmo pode acontecer com o Knicks, o quarto que mais gastou em salários, mas não possui reservas tão bons quanto os do Pacers.

Hoje, o Pacers tem a chance de conseguir algo inédito na história dos playoffs da NBA. Caso vença o Knicks, será a primeira vez desde que o teto salarial foi introduzido (1984/85) a ter uma final com dois times fora do top 10 no quesito.

Knicks tenta entrar para a história nos playoffs da NBA, mas de outra forma

Após estar atrás nos playoffs da NBA por 3 a 1 contra o Pacers, o Knicks venceu o quinto jogo da série. Apenas 13 times completaram a virada. O último foi o Nuggets, em 2020, que o fez duas vezes. Primeiro, contra o Utah Jazz. Depois, diante do Los Angeles Clippers.

Em uma final do Leste, no entanto, a virada após 3 a 1 só aconteceu uma vez, em 1981, com o Celtics sobre o Philadelphia 76ers.

Se vencer em Indiana neste sábado, o Knicks força o sétimo e decisivo jogo nos playoffs do Leste da NBA, em casa, na próxima segunda-feira.

