Draymond Green revela conversa crítica com Klay Thompson

A última temporada foi atípica para o Golden State Warriors. Sem Klay Thompson, a dupla Stephen Curry e Draymond Green precisou contar com outros nomes para tentar repetir o sucesso do passado. O resultado, porém, não foi o esperado. O time de San Francisco caiu nas semifinais do Oeste para o Minnesota Timberwolves.

O fracasso em 2024/25, assim, faz fãs e os próprios jogadores ficarem apegados aos momentos do passado. Green, por exemplo, relembrou de uma conversa decisiva que teve com Thompson em 2016. A lembrança vem das finais do Oeste contra o Oklahoma City Thunder. No duelo, o Warriors ficou atrás por 3 a 1 e conseguiu uma virada histórica.

Um dos momentos mais marcantes da série aconteceu no sexto jogo. Fora de casa, o Warriors precisava vencer para forçar o duelo decisivo e tentar a vaga nas finais contra o Cleveland Cavaliers. Embora complicado, Green revelou que Klay Thompson jamais perdeu a confiança.

“Chegamos no jogo 6 encurralados. Porém, Klay Thompson passou o dia todo falando: ‘Dre, relaxa, eu resolvo. Não tem chance da gente perder esse jogo’. Aí ele começou a dar uns espasmos no ombro: ‘Tô sentindo, Dre, tô sentindo’. Dava para ver na postura dele, pelo jeito de andar, era nítido: ‘Não tinha como a gente perder esse jogo'”, relembrou Green.

No duelo, Klay Thompson cumpriu a promessa feita a Draymond Green. Ele marcou 41 pontos e estabeleceu um recorde de cestas de três em um jogo de playoffs, com 11 acertos. Desse modo, o Warriors venceu o Thunder e conseguiu forçar um inesperado jogo 7 na Oracle Arena.

“A gente estava perdendo por 15 pontos e do nada aparece Klay Thompson. Uma bola de três, outra bola de três. Pegou a bola quase no pé, arremessou e acertou de três. Então, a gente percebeu: ‘É, estamos voltando, vamos ganhar esse jogo'”, seguiu Green.

O resultado mudou todo o panorama. Após começar perdendo por 3 a 1, o Warriors havia recuperado a moral, enquanto o Thunder ficou completamente abalado. Por fim, Golden State venceu em Oakland e chegou às finais da NBA em 2o16, quando enfrentou o Cavaliers de LeBron James.

“Naquele ponto, a gente sabia que a série contra o Thunder era nossa. Afinal, Oklahoma City não ia voltar para Oakland e ganhar da gente no jogo 7 na Oracle Arena, certo? Então, viramos aquela série. Foi um ano insano”, finalizou Draymond Green.

Na decisão da NBA contra o Cavs, entretanto, Draymond Green foi suspenso do quinto jogo e o Warriors perdeu em casa. Cleveland diminuiu para 3 a 2. Então, nos últimos dois embates, o time de LeBron James e Kyrie Irving venceu e ficou com o título, completando a virada após estar atrás pelos mesmos 3 a 1.

