Tyrese Haliburton nega pânico no Pacers antes de jogo decisivo

Tyrese Haliburton comandou a vitória do Indiana Pacers no quarto jogo da série contra o New York Knicks com uma atuação histórica. Deixou o time, com isso, a uma vitória das finais da NBA. Mas o cenário mudou na partida seguinte. A equipe não conseguiu fechar a série nessa quinta-feira e, agora, volta para casa com uma margem de erro menor. A reação rápida é obrigatória, mas o armador não vê motivo para alarmismo.

“Nós temos um grupo forte e resiliente. Por isso, sempre queremos responder em alto nível quando as coisas não acontecem como planejamos. Foi, certamente, o que rolou hoje. As coisas não funcionaram. Mas estamos tranquilos e, sobretudo, entendemos o quanto vale isso. Então, não há necessidade de pânico ou algo do tipo”, garantiu o jovem craque, após a derrota por 111 a 94.

Foi uma atuação ruim do Pacers tanto nas individualidades, quanto no aspecto coletivo. Haliburton, a princípio, foi o símbolo da noite inoperante do time. O armador teve o seu desempenho mais apagado da série, anotando só oito pontos e seis assistências em 32 minutos. Ele reconhece que a melhora da equipe para o sexto jogo contra o Knicks passa, antes de tudo, por suas mãos.

“Eu preciso e vou jogar melhor na próxima partida. O nosso ritmo precisa ser melhor e sei que isso começa por mim. É a minha responsabilidade, antes de tudo. Foi uma má atuação da equipe como um todo, mas já mostramos que podemos ter sucesso nesse nível de competição. Vamos ver os vídeos e, assim, voltar melhor no sábado”, prometeu o armador de 25 anos.

Tudo errado

Tyrese Haliburton pode até se culpar, mas passou longe de ser o único motivo para o “fiasco” do Pacers no quinto jogo da série. Para o técnico Rick Carlisle, aliás, ele nem foi o principal deles. O comandante viu um problema, antes de tudo, de postura do seu elenco. O que virou uma “bola de neve”, no fim das contas, dentro do clima inflamado do Madison Square Garden.

“Eu acho que não começamos a partida com o nível certo de força e atitude para encarar esse ambiente. Foi um início ruim e, como resultado, nunca conseguimos a recuperação efetiva. Muita coisa deu errado. Houve até alguns instantes em que ganhamos um pouco de tração, mas nunca o bastante. Tanto que não lideramos em nenhum momento, por exemplo”, apontou o experiente treinador.

Dizem que cada derrota traz a possibilidade de melhorar e fortalecer para o time. O ala Aaron Nesmith aposta que esse vai ser o impacto no Pacers nas próximas 48 horas. “Nós tomamos um soco forte no rosto e nunca conseguimos levantar direito. Mas, às vezes, você precisa perder para crescer. Eu sinto que foi isso que aconteceu hoje”, avaliou o especialista defensivo.

Fechado

É claro que a derrota já abriu brecha para dúvidas. Vários analistas já começaram a discutir sobre a capacidade do Pacers reagir a uma atuação tão ruim e confirmar o seu mando de quadra no próximo jogo. Em particular, porque a imprensa vai mostrar uma inclinação a repercutir os times de grandes centros. O Knicks tem uma chance. Pascal Siakam, no entanto, garanta que Indiana não tem nada a temer.

“Todas as equipes têm jogos ruins durante o ano. Isso é a NBA, então há noites em que o adversário vai jogar mais duro do que você. Eles vão te vencer. Mas tudo volta para nós mesmos. Temos um grupo fechado contra os comentários externos e isso não vai mudar agora. Nós temos a chance de fechar essa série em casa e vamos mostrar a nossa força”, concluiu o convicto ala-pivô.

