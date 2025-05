Jalen Brunson lidera e Knicks sobrevive na série contra Pacers

O New York Knicks sobreviveu na série contra o Indiana Pacers, com grande vitória, por 11 a 94, com 32 pontos de Jalen Brunson. Com uma atuação incrível nos dois lados da quadra, a equipe da casa mostrou controle no jogo 5 da série e força o sexto jogo na casa do rival. O time visitante teve suas chances, mas esbarrou em uma atuação ruim de Tyrese Haliburton que marcou apenas oito pontos.

Uma atuação que esteve em outro ritmo para New York em comparação ao resto da série. Brunson ditou o ritmo desde que o jogo começou. Mas também a defesa, de forma mais física, mais segura, mais responsável ao longo de quase todos os 48 minutos.

Do outro lado, Indiana teve uma execução mais lenta. Talvez até surpreso pela maneira como seu rival lhe agrediu logo de cara. Fora o reserva Bennedict Mathurin, poucos se salvaram nessa noite. Além dele, só Pascal Siakam passou teve 15 pontos ou mais.

Publicidade

Então, a série segue viva e terá seu sexto jogo no próximo sábado (31). A partida será às 21h (de Brasília). Se o Pacers vencer, garante a vaga nas finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder. Porém, se der New York, teremos um jogo 7 na próxima segunda-feira no Madison Square Garden.

Então, confira como foi o jogo 5 e a vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Pacers de Tyrese Haliburton.

Primeiro tempo

New York começou em outro ritmo em relação ao jogo 4. Isso porque foi um time mais agressivo. Muitas trocas de marcação, ótimas recuperações. No ataque, os astros assumiram o jogo.

Publicidade

Jalen Brunson foi fantástico nos primeiros 12 minutos. Ele começou o jogo marcando seis pontos seguidos e finalizou o primeiro quarto com 12, com uma sequência de duas bolas de três no fim do período. Aaron Nesmith ou Bennedict Mathurin não conseguiram limita-lo.

Enquanto isso, a defesa diminuía o ritmo do outro lado. Mas alguns erros de ataque, e sobretudo, os bons minutos de TJ McConnell, Ben Sheppard e Mathurin, fizeram Indiana diminuir a distância. Por fim, o Knicks chegou a liderar por dez, mas viu o Pacers ficar apenas quatro pontos atrás no fim do primeiro período, 29 a 25.

Publicidade

No começo do segundo quarto, o bom ritmo do time visitante continuou. A vantagem chegou a cair para dois pontos. Mas aí, o banco dos donos da casa enfim entrou no jogo. Landry Shamet teve ótimos minutos, Josh Hart também. A equipe fez uma grande corrida e colocou sua maior vantagem em quadra até ali: 14 pontos.

O Pacers tentou algo diferente com Jarace Walker em quadra, mas não conseguia tanto ritmo ofensivo. Entrar no aro do rival foi um problema, com apenas 14 pontos marcados no garrafão durante os primeiros 24 minutos. Aliás, Tyrese Haliburton, após o brilhante jogo 4, esteve passivo até o intervalo. Apenas quatro pontos, todos de lance-livre.

Publicidade

Por fim, uma forte sequência de Karl-Anthony Towns, com 17 pontos e dez rebotes antes do intervalo, manteve o Knicks na frente por 56 a 45.

Leia mais!

Segundo tempo

O começo do terceiro período seguiu com a cara de New York. Jalen Brunson voltou a esquentar demais com algumas cestas incríveis e colocou o Knicks com 20 pontos de vantagem sobre o Pacers. Indiana chegou a se recuperar em uma corrida que diminuiu a distância para dez, mas depois disso, outra corrida dos donos da casa com os reservas reestabeleceu a vantagem.

Publicidade

Foi um quarto incrível de Mitchell Robinson. Uma sequência em particular onde deu um toco em Tyrese Haliburton, forçou um turnover de Myles Turner e depois pegou um rebote ofensivo e conseguiu a cesta, foi marcante. Por falar no armador, só seis pontos em cinco arremessos em três quartos. New York foi para o último quarto com 17 de vantagem.

No último quarto, algumas corridas do time visitante tentando diminuir a vantagem. Mas sempre acompanhadas de uma resposta do Knicks. Destaque para muitos jogadores. Afinal, Landry Shamet começou quente dos dois lados da quadra e até conseguiu gritos para seu nome no Madison Square Garden no começo do período. Josh Hart foi gigante nos rebotes, Mikal Bridges e OG Anunoby acertaram alguns arremessos.

Publicidade

Indiana até tentou alguma reação, sobretudo com Bennedict Mathurin e Pascal Siakam, mas não teve sucesso algum. Por fim, Karl-Anthony Towns com uma jogada de dois pontos e a falta e uma enterrada, encerrou as chances de reação. Rick Carlisle levantou a bandeira branca com os reservas em quadra há pouco mais de dois minutos para o fim. O Knicks de Jalen Brunson sobreviveu e viaja de volta para Indiana.

(3) Indiana Pacers 94 x 111 New York Knicks (2)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 23 8 0 0 0 Pascal Siakam 15 6 5 3 0 Obi Toppin 11 4 0 0 0 Tyrese Haliburton 8 2 6 2 1 Ben Sheppard 8 3 1 0 0

Três pontos: 10-30; Sheppard: 2-2

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 32 5 5 0 1 Karl-Anthony Towns 24 13 3 0 0 Mikal Bridges 12 3 5 1 0 Josh Hart 12 11 4 2 0 OG Anunoby 11 4 0 3 0

Três pontos: 8-29; Brunson: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA