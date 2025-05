Com triplo-duplo de Tyrese Haliburton, Pacers faz 3 a 1 no Knicks

Em um jogo histórico de Tyrese Haliburton, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 130 a 121 e aumentou sua liderança na série semifinal do Leste. O armador teve uma atuação incrível com números recordes em vários quartos e ditando o ritmo ofensivo do time da casa ao longo de toda a noite. Pascal Siakam também marcou 30. Do outro lado, Jalen Brunson teve 31 e Karl-Anthony Towns teve 24 pontos e 12 rebotes, mas não impediram a queda.

O jogo até teve algumas trocas de liderança, sobretudo nos primeiros minutos e na metade inicial do segundo quarto. Mas em geral, contou com o controle de Indiana. Com um ritmo ofensivo surreal, a equipe anotou 130 pontos e controlou o placar com seu ataque.

O camisa 0 atingiu uma marca da história da NBA e de sua franquia. Ele se tornou o único jogador da história da liga a ter um jogo com 30 pontos, 15 assistências, dez rebotes e nenhum turnover. Além disso, na vitória sobre o Knicks, Tyrese Haliburton se tornou o primeiro jogador da história do Pacers a ter mais de um triplo-duplo em playoffs.

Então, a equipe da casa abriu 3 a 1 na série e está a uma vitória das finais da NBA. O próximo jogo é na quinta-feira (28) no Madison Square Garden. Se New York vencer, o duelo retorna a Indiana para um sexto jogo. Se der Pacers, o campeão do Leste estará definido. O duelo acontece às 21:00.

Então, confira como foi o quarto jogo da série.

Primeiro tempo

Uma batalha ofensiva e dos maiores craques nos primeiros 24 minutos de jogo. Indiana teve muito conforto ofensivo em uma atuação incrível de Tyrese Haliburton. Enquanto isso, New York se manteve próximo com a produção ofensiva de Jalen Brunson também quente. Além disso, muitos outros apareceram, como por exemplo, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e Aaron Nesmith.

Mas o Pacers em geral prevaleceu, sobretudo por dois pontos. O primeiro deles foi o ritmo de jogo muito elevado. O time cuidou muito bem de seu garrafão defensivo e colocou Haliburton em posição de coletar rebotes e sair imediatamente pro ataque. Assim, ele terminou o primeiro quarto com 15 pontos, seis assistências e cinco rebotes, o segundo da NBA desde 1997 a fazê-lo, ao lado de LeBron James. Mas além disso, não cometeu turnovers, o que o torna o único sem erros.

Além disso, foi para o intervalo com 20 pontos, dez assistências e oito rebotes, o que nunca foi feito em um primeiro tempo de playoffs. Aliás, ele seguiu sem cometer turnovers. Esse foi o fator chave. Com o armador envolvido em todas as posses, Indiana esteve em grandes posições, explorando Jalen Brunson ou até os pivôs rivais. Siakam acertou arremessos, Nesmith também e o time foi muito melhor no perímetro.

O Knicks se manteve no jogo com seus astros. Mas Brunson foi caçado pelo ataque rival, enquanto Towns teve problemas de falta muito cedo. Ainda assim, os pontos do armador mantiveram o time no jogo no primeiro quarto e no fim do segundo. Do mesmo modo, os minutos do pivô com os reservas, como por exemplo, Delon Wright foram muito bons. New York chegou a virar o placar nesse momento.

Ainda assim, Indiana foi para o intervalo em vantagem, 69 a 64.

Segundo tempo

No terceiro quarto, a tendência do fim do segundo se manteve: Indiana quente. Depois de estar perdendo por 61 a 60 no fim do segundo período, a equipe teve uma corrida de 16 a 3. Muita execução, sobretudo com Pascal Siakam e Myles Turner. Tyrese Haliburton e Bennedict Mathurin assumiram maior protagonismo no fim do quarto e após algumas tentativas de reação do Knicks, conseguiram segurar e até aumentar a vantagem.

Enfim, Mitchell Robinson foi um fator no jogo 3 durante o terceiro quarto. Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson continuaram tendo sucesso também. O pivô incomodou Turner no lado ofensivo e o armador não foi incomodado por nenhum dos defensores rivais. Além disso, teve muitas idas ao lance-livre. Ainda assim, alguns erros de ataque de Josh Hart e um jogo abaixo de Mikal Bridges até ali, não permitiram uma aproximação maior.

Indiana foi para os últimos 12 minutos liderando por nove.

No último quarto, os dois times pareciam mais cansados. A correria foi intensa até ali. New York até conseguiu uma boa sequência no fim do período, com Bridges enfim fazendo algumas cestas de fora. A vantagem chegou a cair para cinco, mas a resposta de Indiana foi sempre imediata. Foi outro quarto incrível de Pascal Siakam, marcando mais 11 pontos e fechando com 30 no jogo.

O jogo ainda teve um susto final, com um contato de Karl-Anthony Towns com Aaron Nesmith de joelho com joelho, que deixou ambos mancando. Por fim, uma bola tripla de Obi Toppin após falha de comunicação na defesa rival consolidou a vitória do Pacers de Tyrese Haliburton sobre o Knicks. A série está 3 a 1.

(1) New York Knicks 121 x 130 Indiana Pacers (3)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 31 2 5 2 1 Karl-Anthony Towns 24 12 3 0 0 OG Anunoby 22 4 1 3 2 Mikal Bridges 17 3 2 0 0 Josh Hart 12 11 1 0 0

Três pontos: 12-28; Bridges: 4-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 32 12 15 4 0 Pascal Siakam 30 5 2 1 1 Bennedict Mathurin 20 2 2 0 0 Aaron Nesmith 16 3 1 2 0 Myles Turner 13 3 1 0 3

Três pontos: 13-32; Haliburton: 5-12

