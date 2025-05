Karl-Anthony Towns ressurge no fim e Knicks vence Pacers

O New York Knicks sobreviveu na série contra o Indiana Pacers, com um último quarto incrível de Karl-Anthony Towns no jogo 3. Após perder duas partidas em casa, a equipe novaiorquina roubou um dos mandos do rival e garante que a série ao menos retornará para o Madison Square Garden, em um quinto duelo. Os playoffs de 2025 realmente não são para qualquer um. Outra vez, um time abriu 20 pontos de vantagem e levou a virada.

Towns sai como herói do Knicks. Após três quartos ruins, talvez seus piores nesta pós-temporada, ele cresceu demais no último período. Para se ter uma noção, marcou o mesmo número de pontos (20) de todo o time de Indiana nos últimos 12 minutos. Além disso, a defesa de New York enfim se fez presente, em um segundo tempo de tirar o fôlego.

Indiana, por outro lado, se frustra. Em algum momento, parecia óbvio que o 3 a 0 estava chegando. Mas não aconteceu. Com um ataque que perdeu muito ritmo e teve seu pior momento em alguns jogos no último período, a equipe derreteu em um final de jogo. Após protagonizar algumas grandes viradas nesses playoffs, o Pacers sofreu do próprio veneno.

O jogo 4 será na próxima terça-feira (27), novamente em Indianapolis. O Pacers de Tyrese Haliburton tenta abrir 3 a 1 e ter a chance de fechar a série no quinto duelo contra o Knicks de Karl-Anthony Towns. Enquanto isso, New York tenta levar mais uma vitória de Indiana e recuperar o mando de quadra.

Então, confira como foi o eletrizante terceiro duelo da série.

Primeiro tempo

O Knicks mudou o quinteto inicial para o jogo 3 da série. Afinal, Mitchell Robinson foi titular na vaga de Josh Hart. A formação com dois pivôs teve algum impacto, com Robinson rapidamente coletando um rebote ofensivo, oferecendo mais tamanho e melhorando a defesa de transição da equipe. Porém, Indiana ainda tinha ótimos visuais com sua movimentação de bola, atacando ele e Towns. O grande ponto, no entanto, é que esses arremessos não caíram.

O primeiro quarto acabou equilibrado. O Knicks até chegou a ter quatro pontos de vantagem no começo, mas viu o rival fechar o período em boa sequência. Reservas como Ben Sheppard e TJ McConnell deram muito ritmo para o time da casa, que seguiu bem. New York inovou até no banco, trazendo Delon Wright e Landry Shamet para a quadra.

Mas o segundo quarto teve saldos ainda mais terríveis para o Knicks. Towns teve muitas dificuldades de ser um diferencial. Pouco incisivo no ataque, e atacado a quase todo momento na defesa. O pivô apenas não foi um fator e fez três faltas. Mas tudo o que está ruim pode piorar. Jalen Brunson, o grande nome do time, terminou o primeiro tempo com quatro faltas e duas cestas.

Enquanto isso, algo que virou a temporada de Indiana de vez, funcionou de novo: a marcação pressão. O time sufocou o Knicks de todas as formas, indo até a saída do fundo da quadra para isso. Brunson cometeu erros de ataque, além das faltas. OG Anunoby e Mikal Bridges diminuíram a vantagem no fim. O Pacers chegou a ter 20 de frente, mas terminou com um 58 a 45.

Segundo tempo

Indiana seguiu no controle do jogo no terceiro quarto. Mas isso não significou que a vantagem aumentou. Outro quarto ruim da equipe no perímetro, tentando apenas quatro arremessos e acertando só um. Méritos também para o Knicks, que conseguiu seus melhores minutos defensivos na partida.

O time de New York, aliás, teve bons minutos de Miles McBride nesse meio tempo. O armador entrou e trouxe mais fogo ao time com bolas de três e boas ações defensivas. Algumas cestas de Jalen Brunson e Mikal Bridges, e o jogo ainda estava vivo para os últimos 12 minutos. Indiana, por sua vez, viu Aaron Nesmith torcer o tornozelo direito nesse período.

E, de forma improvável, a reação continuou vindo. O sumido Karl-Anthony Towns, então, apareceu de maneira épica com 20 pontos no último quarto de Knicks x Pacers. Bolas de três, enterradas, dois pontos e a falta. O pivô ressurgiu em um show para dar a vitória para New York.

Além disso, com Jalen Brunson no banco após fazer cinco faltas, as apostas de Tom Thibodeau, enfim, funcionaram. Delon Wright e Landry Shamet entregaram bons minutos na reação. Mas, acima de tudo, McBride foi gigante dos dois lados para manter New York vivo.

Por fim, o ataque dos donos da casa pareceu engessado no período final, como há muito tempo não parecia. Mesmo com o retorno de Nesmith, o Pacers não teve mais ritmo contra o Knicks de Karl-Anthony Towns. Com Haliburton bem marcado, Indiana não conseguiu reagir.

(1) New York Knicks 106 x 100 Indiana Pacers (2)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 24 15 1 0 0 Jalen Brunson 23 2 1 0 0 OG Anunoby 16 2 2 1 3 Mikal Bridges 15 2 1 2 0 Josh Hart 8 10 4 1 0

Três pontos: 11-32; Anunoby: 4-6

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 20 4 7 3 0 Myles Turner 19 4 3 1 2 Pascal Siakam 17 4 2 0 0 TJ McConnell 12 3 3 0 0 Andrew Nembhard 9 4 3 1 0

Três pontos: 5-25; Haliburton: 2-8

