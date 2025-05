Pascal Siakam faz jogo incrível e Pacers abre 2 a 0 no Knicks

O Indiana Pacers abriu 2 a 0 sobre o New York Knicks nas finais do Leste. Na noite desta sexta-feira (23), o Pacers bateu o Knicks por 114 a 109, com 39 pontos de Pascal Siakam. O time de Indiana, mesmo fora de casa, conquistou um grande triunfo, abrindo larga vantagem na série.

Agora, os próximos dois jogos vão acontecer na casa do Pacers.

O jogo

Pascal Siakam dominou o início de jogo e fez os 11 primeiros pontos do Pacers, que liderava por cinco sobre o Knicks. Depois, os donos da casa fizeram dez pontos sem resposta e o placar estava em 19 a 19. Siakam, de novo, arremessou de três. No entanto, ele sofreu falta e converteu os três lances livres para deixar em 22 a 19. Mas OG Anunoby e Mikal Bridges deixaram os anfitriões na frente por 26 a 24.

Logo no começo do segundo quarto, Pascal Siakam já tinha 18 dos 28 pontos do Pacers, enquanto o Knicks tinha 26. Finalmente, Karl-Anthony Towns pontuou. Ele fez cesta, sofreu falta e acertou lance livre para virar em 29 a 28. Na sequência, o pivô ampliou a vantagem de Nova York para três. No entanto, Siakam respondeu com cesta e lance livre para igualar em 31. Indiana cometeu muitos erros de ataque, bem diferente do que acontece normalmente. Então, Towns deixou em 35 a 33. Na sequência, ele aumentou para 40 a 33.

Após sete pontos consecutivos de Karl Anthony Towns para o Knicks, o Pacers reagiu com Myles Turner e Andrew Nembhard, cortando a diferença para dois. De três, Ben Sheppard virou em 41 a 40, mas Mikal Bridges retomou a liderança em 42 a 41. Os times trocaram o comando do placar, até que Jalen Brunson passou a pontuar com mais frequência. Ao fim do primeiro tempo, os anfitriões venciam por 52 a 49.

Então, na volta do intervalo, Pascal Siakam e Tyrese Haliburton ditavam o ritmo do Pacers, enquanto Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns lideravam pelo Knicks. Os visitantes chegaram a liderar por 69 a 64, mas Towns e Brunson reagiram pelo time de Nova York. Pouco depois, Siakam deixou em 78 a 77.

Assim como no primeiro tempo, o técnico Tom Thibodeau voltou a usar Mitchell Robinson por mais tempo, dando ao time de Nova York mais segundas chances. Mas Pascal Siakam seguia liderando o Pacers diante do Knicks. Ele fez cesta para deixar em 81 a 79. Só que Brunson empatou para os donos da casa antes do quarto período.

Último quarto

Myles Turner, apagado até então, tratou de pontuar. Assim, Indiana liderava por 91 a 85, após cesta de três de Ben Sheppard. O Knicks tomou decisões ruins no ataque, enquanto Pascal Siakam seguia ampliando para o Pacers. Ele fez de três para deixar em 94 a 85. Mikal Bridges, então, interrompeu a sequência, cortando para cinco.

Aaron Nesmith, destaque do primeiro jogo, fez do canto da quadra para deixar Indiana na frente por 97 a 89. Mas Jalen Brunson e, depois, Mikal Bridges, fizeram a diferença do Pacers para o Knicks cair para três. Bridges cortou para Nova York, mas Turner acertou de três, deixando em 103 a 97.

Jalen Brunson tentava de tudo, mas Haliburton fez de três. Na sequência, Siakam colocou o Pacers na frente por 108 a 99. Então, Indiana começou a colocar Mitchell Robinson na linha do lance livre. O camaronês fez a diferença dos visitantes aumentar para dez.

No entanto, Jalen Brunson fez o Knicks encostar no Pacers. Com pouco mais de um minuto para o fim, o time de Indiana vencia por 110 a 107. Josh Hart cortou para um, após grande passe de Brunson. Nesmith fez lances livres, mas Brunson errou arremesso de três. Enquanto Tom Thibodeau não pediu tempo para preparar a jogada, o time fez falta em Myles Turner, que acertou dois lances livres. Brunson tentou de novo, mas sem efeito algum.

Agora, os times vão para Indianapolis, no domingo.

(2) Indiana Pacers 114 x 109 New York Knicks (0)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 39 5 3 1 0 Tyrese Haliburton 14 8 11 2 0 Andrew Nembhard 12 3 2 1 0 Aaron Nesmith 12 7 1 1 1 Myles Turner 16 3 1 1 2

Três pontos: 13-30; Siakam: 3-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 36 3 11 1 0 Karl-Anthony Towns 20 7 0 0 0 Mikal Bridges 20 7 2 2 0 OG Anunoby 16 5 1 2 0 Mitchell Robinson 6 9 0 0 3

Três pontos: 11-32; Brunson: 5-12

