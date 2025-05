NBA confirma erros em jogo entre Knicks e Pacers

O milagre do Indiana Pacers no Jogo 1 da série contra o New York Knicks, contou com alguns erros da arbitragem confirmados pela NBA. A liga tem seu tradicional relatório que analisa todas as marcações da arbitragem nos últimos dois minutos de cada jogo e soltou seu veredito sobre a grande virada de Indiana. Aliás, nada que mudaria a vitória do time visitante, mas ela podia ter sido construída ainda mais cedo.

O erro ocorreu em um dos últimos lances da partida. Com Indiana em vantagem por um ponto em uma saída lateral, Obi Toppin teve caminho livre para dar uma enterrada que sacramentou o resultado final de 138 a 135 na prorrogação. O problema, no entanto, é que o lance teve uma infração.

Em uma tentativa desesperada de conter a enterrada que aumentaria ainda mais a vantagem, Mikal Bridges fez falta em Toppin durante o movimento da cravada. O ala tem um contato com o braço do ala-pivô que foi ignorado pelos juízes. Ou seja, o jogador deveria ter cobrado um lance-livre além dos dois pontos.

Isso aumentaria a vantagem do Pacers sobre o Knicks para quatro pontos no jogo 1 das finais do Leste na NBA. Com a marcação não sendo feita em favor de Indiana, New York ainda teve duas chances de empatar a partidas nas últimas posses. Jalen Brunson cometeu um air-ball após ser bem defendido por Andrew Nembhard. Josh Hart conseguiu coletar o rebote ofensivo, mas Karl-Anthony Towns não converteu.

Além disso, houve um outro erro em favor de New York. Com pouco mais de um minuto e 50 segundos para o fim do duelo, Karl-Anthony Towns fez uma falta em Aaron Nesmith, de acordo com o relatório da NBA. A infração renderia dois lances-livres a mais para Indiana. Porém, não foi concedida.

Em suma, em meio a uma grande reviravolta, a equipe visitante poderia ter tido outros três lances-livres na partida fora de casa. A vitória poderia ter sido consumada mais cedo no Madison Square Garden, sem o drama das posses finais. De qualquer maneira, Indiana tem 1 a 0 a caminho do jogo 2 dessa sexta-feira (24) em New York.

Apesar dos erros, a arbitragem não foi um grande tema do pós-jogo ou do dia anterior ao duelo dessa sexta. As entrevistas do Knicks em geral, focaram em superar e não se abater após a entrega de uma vantagem enorme que a franquia tinha na partida.

Enquanto isso, Indiana focou em não se iludir sobre a vitória do jogo 1. Apesar de histórica, ela é apenas uma em meio a mais três que precisam vir para que o time chegue as finais da NBA pela primeira vez desde 2000.

Aliás, a virada foi cheia de marcas em vários aspectos. Foi a primeira vez que um time que perdia por pelo menos nove pontos no minuto final de um jogo de playoffs, conseguiu virar. Para se ter noção, isso já tinha ocorrido outras 1414 vezes. Em todas, o time que liderava o placar venceu.

Além disso, times que perdiam por pelo menos 14 pontos nos últimos dois minutos e 50 segundos jamais haviam vencido um jogo de pós-temporada em 970 chances. Indiana conseguiu. Por fim, as probabilidades de vitória do Knicks chegaram a 99.7% de acordo com a ESPN. Ainda assim, o Pacers conseguiu a reviravolta.

O segundo duelo da série será às 21:00 no Madison Square Garden nessa sexta.

