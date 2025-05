NBA Playoffs: Prefeitura de Nova York toma decisão por jogadores do Knicks

Com erros decisivos de jogadores importantes, o New York Knicks perdeu o primeiro jogo das finais de conferência nos playoffs da NBA. No entanto, a cidade segue confiante que a equipe pode bater o Indiana Pacers e disputar a final. O apoio vem até da prefeitura, aliás, que está renomeando, durante a pós-temporada, ruas em Manhattan com o nome de jogadores do Knicks.

“O Knicks incorpora o espírito de Nova York, resiliente, apaixonado e imparável”, disse o prefeito da cidade, Eric Adams, em comunicado. “No caminho rumo ao título, reconhecemos o trabalho árduo e a determinação que levaram este time às Finais da Conferência Leste, e estamos celebrando essa equipe ao rebatizar algumas ruas da nossa cidade. Assim, todos os cidadãos podem demonstrar seu orgulho pelo Knicks. Quase 8.5 milhões de pessoas estão apoiando o New York Knicks enquanto eles continuam nessa jornada incrível”.

Todos os 15 jogadores da equipe receberam a honraria, com as ruas tendo relação com seus números. Por exemplo, a Jalen Brunson Boulevard é na rua 11. Fotos dos locais com os novos nomes já dominam as redes sociais.

O plano da prefeitura é que os jogadores do Knicks tenham seus nomes nas ruas até o fim da participação da equipe nos playoffs da NBA.

E isso pode ser mais rápido do que esperavam. Afinal, a equipe perdeu o jogo 1 para o Indiana Pacers, em casa, mesmo tendo uma boa vantagem na reta final. Mesmo com Jalen Brunson marcando 43 pontos e Karl-Anthony Towns mais 35, não foi o bastante para a vitória.

Isso porque, do lado de Indiana, Tyrese Haliburton fez 31 e 11 assistências, enquanto Aaron Nesmith marcou mais 30. 17 destes, aliás, nos últimos cinco minutos de jogo, durante a reação do Pacers.

O técnico do Knicks, Tom Thibodeau, reconheceu que a equipe não deveria ter perdido o jogo, mas elogiou os adversários. “Eles arremessam bem. Aaron Nesmith é muito bom. Tyrese fez bons arremesssos. Nenhuma vantagem é segura contra eles. Não podemos abaixar a guarda”.

É a terceira grande virada do Pacers nos playoffs. Contra Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, o time chegou a estar perdendo por sete e oito pontos com menos de um minuto no relógio, mas conseguiu a virada.

Dessa forma, no duelo de zebras entre Knicks e Indiana, o time de Haliburton saiu na frente. Ainda assim, New York mostrou boas coisas no jogo, em especial no garrafão, e terá a chance de voltar na série.

