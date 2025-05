Dwyane Wade revela decepção com Jimmy Butler

Ídolo do Miami Heat e integrante do Hall da Fama do basquete, Dwyane Wade revelou que está decepcionado com Jimmy Butler. Vale lembrar que ambos foram companheiros no Chicago Bulls, na temporada 2016/17. Na ocasião, levaram o time de Illinois aos playoffs, mas caíram na primeira rodada.

Durante o episódio mais recente de seu podcast, Wy Network, Wade criticou as atuações do ex-colega durante os dois jogos finais da série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Segundo o ex-ala-armador, Butler se escondeu na hora que o time mais precisava dele. Afinal, o Warriors estava sem o craque Stephen Curry, fora por conta de lesão. O reserva Jonathan Kuminga, aliás, foi o cestinha de Golden State no confronto.

“Não gostei da maneira como Jimmy abordou os últimos jogos pelo Warriors. Sei que ele é um cara que prioriza o passe, quer passar a bola para os companheiros. Mas chega um momento em que isso não funciona. Então, você tem que resolver. E cara, ele não estava nem olhando para a cesta! E essa não é a primeira vez. Já vi ele fazer isso com a camisa do Heat”.

“Vimos o Jimmy na bolha (2020) e ele era selvagem. Mas eu também o vi nas finais contra o Nuggets (2023), e ele fez exatamente a mesma coisa. Ou seja, não olhou para a cesta. Não quero ver isso. Jimmy Butler é um jogador de basquete bom demais para não deixar sua marca em jogos como esse”, afirmou Dwyane Wade.

Sem Curry, o Warriors não foi páreo para o Timberwolves e caiu após cinco partidas. Nos últimos dois duelos da série, Butler totalizou 31 pontos. Foram apenas nove cestas em 20 arremessos. O detalhe é que, contando apenas o jogo 3 do confronto, o camisa 10 tentou 26 arremessos e fez 33 pontos. Portanto, as críticas de Wade não são por acaso.

Tricampeão da NBA, Dwyane Wade ainda citou a saída de Jimmy Butler do Heat. Após vários desentendimentos com Pat Riley, presidente da franquia, o jogador pediu para ser trocado. Assim, ele foi para o Warriors, na última trade deadline. De acordo com o eterno camisa 3 de Miami, um dos motivos para Riley não dar a extensão contratual desejada por Butler foi a “sumida” em jogos decisivos.

“Cara, desculpa, mas quando é hora de tomar as rédeas, você tem que aparecer. E mesmo que os arremessos não caiam, eu não me importo. Só continue tentando. Às vezes, é por isso que Pat não deu a ele a extensão em Miami. Nem sempre é por causa das lesões. Isso ocorre porque Pat quer ver o que você vai fazer o tempo todo, não apenas em um momento específico”, finalizou.

Na próxima temporada, Wade vai trabalhar na Amazon. Afinal, a gigante do streaming estadunidense venceu a batalha pelos direitos de transmissão contra a TNT e, assim, será uma das casas da NBA nos EUA a partir de 2025/26. O ídolo do Heat vai atuar como analista de jogos e participar de programas de estúdio.

