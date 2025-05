Saiba como troca de Giannis Antetokounmpo pode acontecer no Draft

O Milwaukee Bucks deve ter uma offseason movimentada na NBA. Após a terceira eliminação seguida nos playoffs, o time de Wisconsin pode perder uma série de jogadores e iniciar uma reconstrução. A situação, porém, depende da troca de Giannis Antetokounmpo, que deve acontecer até o Draft, de acordo com o jornalista Gery Woelfel.

Segundo Woelfel, Giannis ainda não pediu a troca do Bucks. No entanto, os rumores indicam que ele não está satisifeito na equipe e deve forçar a saída em breve. Assim, se preparando para o negócio, Milwaukee tem avaliado as principais promessas do Draft, mesmo sem ter escolhas de primeira rodada.

“O Bucks está se preparando para o caso de Giannis Antetokounmpo ir embora. Uma dessas medidas é trazer alguns jogadores projetados para o top 8 para Milwaukee antes do Draft da NBA, que acontece nos dias 25 e 26 de janeiro de junho. O Bucks, até o momento, sequer tem uma escolha de primeira rodada deste ano”, explicou Woelfel.

O Bucks, assim, deve aceitar a troca de Giannis apenas por uma escolha top-8 do Draft. No momento, as equipes com as primeiras seleções são: Dallas Mavericks; San Antonio Spurs; Philadelphia 76ers; Charlotte Hornets; Utah Jazz; Washington Wizards; New Orleans Pelicans; e Brooklyn Nets.

O 76ers já sinalizou que pode ouvir propostas de troca pela escolha de Draft. Enquanto isso, as outras equipes podem estar abertas a negociar por Antetokounmpo. O Nets, por exemplo, não esconde o desejo de contar com o grego, assim como o Spurs.

O jornalista Sam Amick, do site The Athletic, porém, informou que o Bucks deve exigir mais do que escolhas de Draft em troca de Giannis Antetokounmpo. Isso porque, o plano de Milwaukee seria buscar o máximo possível pelo grego.

“O Bucks quer qualquer cenário que destrua o outro time na troca por Giannis. Então, Jon Horst vai com sangue nos olhos nessa, é o que estou dizendo. O dirigente acabou de renovar o contrato, tem apoio da diretoria e não está apenas tentando manter uma boa relação com Giannis. Então, quer o melhor para o Bucks”, disse Amick.

A intenção do Bucks, portanto, é também fazer Antetokounmpo pensar duas vezes na troca. Afinal, se ele for para um time desestruturado após a troca, o desejo de brigar pelo título pode não ser realizado a curto prazo.

