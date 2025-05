NBA: Shaquille O’Neal revela bastidor chocante do seu draft

A loteria do recrutamento tem sido alvo de teorias da conspiração nas últimas semanas. Isso porque, o Dallas Mavericks foi primeira com a primeira escolha três meses após trocar Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Desse modo, fãs começaram a apontar que o time texano foi favorecido por Adam Silver. Em meio aos rumores, Shaquille O’Neal relembrou uma história sobre seu Draft na NBA.

Após três anos incríveis por LSU, era certo que O’Neal seria a primeira escolha do Draft de 1992. As equipes com mais chances de obter a seleção eram Minnesota Timberwolves e Orlando Magic. Assim, Shaq revelou que foi abordado pelo ex-comissário David Stern, que o fez uma pergunta que pode ter favorecido o time da Flórida.

“O Draft da NBA de 1992 foi em junho. Eu encontrei Stern em março. E ele me disse: ‘Ei, mal posso esperar para ver você na NBA. Você quer jogar onde é frio ou onde é quente?’. Eu respondi: ‘Quente’. Ele sorriu e eu também. Alguns dias depois, teve a loteria e Orlando, na Flórida, ficou coom a primeira escolha. Então, não quero alimentar mais uma teoria da conspiração, mas é bem interessante”, disse O’Neal.

Nos EUA, Orlando é uma cidade conhecida pelo clima quente e ensolarado. Além disso, era um dos mercados mais promissores da época. Minnesota, por outro lado, é um dos estados mais frios do país. O mercado, enquanto isso, nunca foi popular. Portanto, seria mais interessante para a NBA ter O’Neal no Magic, ainda mais após ele preferir um tempo como o da Flórida.

A versão de Shaquille O’Neal, assim, alimenta ainda mais a teoria de conspiração recente do Draft da NBA. Afinal, desde que o Mavericks venceu a primeira escolha com 1.8% de chance, os fãs tem indicado que a liga favorece quem deseja na loteria. No caso do Mavs, seria uma forte de compensar a perda de Luka Doncic, que foi trocado de forma polêmica para o Lakers em fevereiro.

Além de O’Neal, quem também já apoiou a teoria sobre o Draft foi LeBron James. Após o Mavericks ser premiado na loteria, o craque relembrou o evento de 2003, quando o Cavaliers ficou com a seleção. Segundo ele, o resultado à favor de Cleveland não foi por acaso.

“Veja, quando a bola estava caindo (loteria do Draft da NBA), Cleveland ficou com a primeira escolha”, disse. “Mas acho que não foi por acaso. ‘Vamos deixar LeBron em casa, Patrick Ewing no (New York) Knicks e Derrick Rose no (Chicago) Bulls”.

Por fim, vale lembrar que LeBron James nasceu em Akron, Ohio. Depois, jogou pelo time do colégio na cidade. Portanto, faria sentido que ele seguisse no estado ao jogar pelo Cavaliers após o Draft da NBA.

