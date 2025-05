Dwyane Wade e Steve Nash vão ser comentaristas da Amazon

A Amazon norte-americana vai começar, a partir da próxima temporada, a transmitir jogos da NBA. A gigante do streaming venceu a batalha pelos direitos de transmissão contra a TNT e agora será, junto de ESPN, ABC e NBC. uma das casas da liga nos EUA. E para estrear com o pé direito, a plataforma contratou Dwyane Wade, Steve Nash, Candace Parker e Stan Van Gundy.

A informação vem do Front Office Sports. De acordo com o portal, Wade irá atuar como analista de jogos e também de programas no estúdio, assim como Nash, que terá participação em programas de estúdio. Enquanto o ex-jogador do Miami Heat tem pouca experiência, tendo atuado somente como comentarista das Olímpiadas de Paris na NBC, Nash já participou de transmissões (até de futebol), e tem um podcast onde analisa jogadas.

Ademais, Van Gundy também será comentarista de jogos, e Candece Parker irá trabalhar tanto em jogos quanto no estúdio, cobrindo NBA e WNBA. Além dela, Taylor Rooks, Blake Griffin e Dirk Nowitzki também estarão em programas. Os narradores devem ser Ian Eagle e Kevin Harlan.

Publicidade

Portanto, com grandes nomes, encabeçados por Dwyane Wade e Steve Nash, a Amazon espera conseguir se consolidar rápido tanto como um bom lugar para assistir os jogos quanto para ver programas e análises. No Brasil, o streaming já transmite a NBA, e também investiu em podcasts e mesas redondas.

Leia mais!

Direitos de transmissão

Dessa forma, a Amazon fechou um acordo para adquirir parte dos direitos de transmissão da NBA a partir da temporada 2025/2026, marcando uma mudança no panorama das transmissões esportivas nos Estados Unidos. Segundo o jornal New York Times e da ESPN, o contrato gira em torno de US$ 1.8 bilhão por ano, com duração estimada de 11 temporadas, totalizando mais de US$ 20 bilhões até o fim do vínculo.

Publicidade

Com isso, então, a Amazon passa a fazer parte do grupo de emissoras que transmitirão a NBA no novo ciclo, ao lado da ESPN/ABC (Disney) e da recém-chegada NBCUniversal, que retorna ao cenário após duas décadas.

A exclusão da TNT Sports, tradicional parceira da NBA desde os anos 1980, gerou repercussão. Apesar dos esforços da Warner Bros para manter a TNT no pacote, a empresa perdeu no fim das contas.

Assim, a decisão da NBA de seguir com novos parceiros foi vista como uma tentativa de diversificar seus canais. Além disso, a liga busca em ampliar o alcance global, vendo o potencial do streaming para engajar novos públicos.

Publicidade

A boa notícia é que o tradicional programa Inside the NBA continuará a ser produzido pela TNT, mas veiculado na ESPN. Shaquille O’Neal, Kenny Smith e Charles Barkley não deve sumir das telas, ao menos por hora. Eles, aliás, renovaram seus contratos mesmo sabendo da perda dos direitos de transmissão.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA