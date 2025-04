Pivô do Rockets recusa “maldade” de Draymond Green

O pivô do Houston Rockets, Steven Adams, minimizou lances polêmicos de Draymond Green na série de playoffs. Em toda a série, o veterano do Golden State Warriors tem provocado e feito duras faltas nos atletas do time texano. O experiente australiano, porém, disse que não vê “maldade” nas ações do rival.

“Isso faz parte do jogo. É um nível de competição muito alto ali. Como você sabe, os playoffs são um nível diferente de competição em comparação com a temporada regular, com qualquer outra coisa. As pessoas estão apenas jogando duro. Jogam muito duro. Então, às vezes, coisas acontecem e nem tudo é de propósito. Acho que todos querem vencer”, disse o pivô do Rockets.

As faltas duras e provocações de Draymond Green acontecem desde o início da série. No Jogo 2, por exemplo, o ídolo do Warriors provocou Fred VanVleet, o que deu início a um empurra-empurra entre os times. Assim, ambos os jogadores foram punidos com técnicas. Além disso, os fãs de Houston começaram a gritar “fuck you, Draymond”.

No Jogo 4, por sua vez, Green esteve envolvido em dois lances polêmicos com jogadores do Rockets. Primeiro, ele recebeu uma falta técnica ao discutir com Dillon Brooks depois de um bloqueio duro em Amen Thompson. Depois, foi punido com uma flagrante por empurrar o rosto de Tari Eason no chão.

O pivô do Rockets, assim, disse que a decisão dos árbitros é a resposta para os lances de Draymond Green. Embora o adversário esteja sendo duro, Adams acredita que o núcleo de Houston precisa ser maduro para não ‘cair na pilha’. Isso porque, como ele já havia dito, os playoffs são marcados por intensidade.

“Green está dentro dos limites do jogo”, afirmou o pivô. “Quer dizer, é para isso que os árbitros estão ali. Se for algo fora do permitido, os árbitros vão marcar. Então, não tem nada a ver com o que a gente acha. Não precisamos perder tempo especulando isso. A gente já tem coisa demais para pensar no jogo. Assim, o trabalho do árbitro é garantir que tudo fique dentro dos limites”.

Em meio às polêmicas com Green, por fim, Warriors e Rockets voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (30), às 20h30 (horário de Brasília). O jogo é decisivo para a série, uma vez que Golden State lidera por 3 a 1 e precisa de uma vitória para classificar.

