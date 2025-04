NBA: Erik Spoelstra detona Heat após varrida

O técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, detonou o time após a varrida para o Cleveland Cavaliers, na primeira rodada dos playoffs da NBA. Nessa segunda-feira (28), a equipe da Flórida se despediu da temporada de maneira melancólica. Diante de sua torcida, o Heat foi humilhado e perdeu por uma diferença de 55 pontos: 138 a 83.

De acordo com o perfil Extra Muse, o time de Miami sofreu a quarta pior derrota da história dos playoffs. Na coletiva pós-jogo, Spoelstra não conseguiu esconder a decepção. Segundo o treinador, o desempenho contra o Cavs foi vergonhoso. Ele ainda reconheceu que o Heat não estava pronto para bater de frente com o líder da Conferência Leste.

“Caramba, foi humilhante. Essa série foi humilhante. Esses dois últimos jogos, aliás, foram vergonhosos. Cleveland é um baita time. Além disso fomos irracionais, como sempre, achando que tínhamos uma chance de vencer essa série. E eles nos mostraram por que não estávamos prontos”, apontou o comandante do Heat.

Publicidade

As palavras de Erik Spoelstra explicitam como foi o desempenho do Heat na série mais desequilibrada da história dos playoffs da NBA. Afinal, somando os placares dos quatro jogos, o Cavs teve um saldo de 122 pontos. Ou seja, o time de Miami protagonizou um vexame sem precedentes.

Leia mais!

No último sábado (26), o Heat já havia feito uma atuação sofrível no terceiro jogo da série. Na ocasião, a equipe da Flórida perdeu por 37 pontos (124 a 87). Mas, na partida que fechou o confronto, Miami atingiu o fundo do poço e fez história de forma negativa. O detalhe é que as duas humilhações foram diante de sua torcida.

Publicidade

Desse modo, a temporada é para ser esquecida pelo Heat. O imbróglio envolvendo Jimmy Butler, por exemplo, ocupou boa parte do noticiário. A saída do principal jogador foi um divisor de águas na franquia. Liderado pelo veterano, Miami chegou a duas finais da NBA (2020 e 2023) e a outra decisão de conferência (2022). Ou seja, era um contender.

Mas, em 2024/25, o Heat fez apenas a décima campanha do Leste e, assim, teve que disputar o play-in. As vitórias sobre Chicago Bulls e Atlanta Hawks só adiaram por alguns dias as férias da equipe. Desta vez, Erik Spoelstra não foi capaz de levar um elenco limitado a uma corrida surpreendente nos playoffs da NBA. Por fim, o treinador fez um balanço da temporada.

Publicidade

“É uma pena porque seremos lembrados por esses dois jogos em casa e pela varrida… Era um grupo divertido de se conviver, especialmente nas últimas oito semanas da temporada, quando estávamos apenas lutando, nos esforçando. Mas, essa será uma história com a qual ninguém se importará por causa desse final”, disse Spoelstra, que está no comando do Heat há 17 anos.

Como foi a série entre Cavs e Heat

Jogo 1: Miami Heat 100 x 121 Cleveland Cavaliers

Jogo 2: Miami Heat 112 x 121 Cleveland Cavaliers

Jogo 3: Cleveland Cavaliers 124 x 87 Miami Heat

Jogo 4: Cleveland Cavaliers 138 x 83 Miami Heat

Piores derrotas da história dos playoffs da NBA

1- Minneapolis Lakers 133 x 75 St. Louis Hawks

2- Denver Nuggets 121 x 63 New Orleans Nuggets

3- Los Angeles Lakers 126 x 70 Golden State Warriors

4- Cleveland Cavaliers 138 x 83 Miami Heat

5- Chicago Bulls 120 x 66 Milwaukee Bucks

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA