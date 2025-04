Jogador do Heat não esconde que sente a falta de Jimmy Butler

Um jogador do Miami Heat revelou que sente a falta de Jimmy Butler. De acordo com Tyler Herro, a equipe precisa do veterano para vencer. A declaração foi dada ao portal The Athletic, pouco antes do terceiro jogo da série contra o Cleveland Cavaliers.

Até o momento, o time da Flórida perdeu todos os duelos contra o líder do Leste. Desse modo, o Heat está com as costas na parede. Afinal, o Cavs precisa de apenas mais uma vitória para avançar à semifinal de conferência. Segundo o cestinha de Miami nos playoffs de 2025, o cenário seria diferente com Butler na equipe.

“Eu sei que preciso do Jimmy Butler para vencer. Se ele estivesse no time, acho que seria uma situação completamente diferente. Não seríamos o oitavo do Leste. Caramba, precisamos dele… Mas temos que entender que é a carreira dele. Jimmy sabe o que é melhor para a carreira dele. Foi difícil estar no meio disso tudo”, contou Herro.

Jimmy Butler foi jogador do Heat entre 2019 e o início de 2025. No período, ele foi o protagonista do time. Assim, liderado pelo ala, a equipe da Flórida se tornou contender no Leste. Afinal, Miami chegou a duas finais da NBA (2020 e 2023) e a outra decisão de conferência (2022).

Pouco depois da troca de Butler para o Warriors, Herro afirmou que a saída do veterano deu sossego ao vestiário do Heat. No entanto, o armador rasgou elogios ao antigo companheiro. O camisa 14, sobretudo, destacou a liderança do ala.

“Sinto que há um ar mais leve, de renovação no nosso vestiário, na nossa arena, na nossa cidade. Acho que isso já vinha acontecendo antes do All-Star. Então, há uma nova energia em toda a franquia”.

“Jimmy é um grande líder. Ele lidera pelo exemplo. Chega todos os dias pronto para trabalhar e é um vencedor, que quer ganhar. Então, nós sentiremos a falta dele em Miami”, finalizou Herro.

Saída conturbada

A saída de Jimmy Butler do Heat foi turbulenta, já que, no início de 2025, o jogador pediu para ser trocado. No entanto, a situação só se resolveu na trade deadline. Embora estivesse saudável, o ala chegou a ser suspenso três vezes pela equipe. Nesse caso, a franquia alegou insubordinação e conduta inapropriada. Desse modo, Butler ficou de fora de algumas partidas.

De acordo com Marc Spears, da ESPN, a situação se deu por um sentimento de desvalorização do craque. O jogador de 35 anos, inclusive, tinha uma relação ruim com Pat Riley, presidente do Heat.

“Butler quis ser trocado por sentir que o Heat estava indo para uma direção que não envolvia ele. Ele queria se sentir mais valorizado, pelo que ouvi. Por isso, ele pediu para sair da franquia onde foi duas vezes para as finais”, disse o jornalista.

Assim que chegou ao Warriors, Butler agradeceu à franquia de San Francisco. Além disso, deu uma alfinetada na ex-equipe.

“Eu vi um grupo que queria que eu fizesse parte dele. Isso é tudo o que você quer na vida, não apenas na liga. Ser necessário é uma necessidade. Se sentir querido significa que alguém quis você. Acho que esse é o maior sinal de respeito”, disse Butler.

