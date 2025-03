Jimmy Butler: “Sempre fui um problema para times da NBA”

Jimmy Butler coleciona polêmicas na maioria dos times que passou na NBA. A mais recente delas foi no Miami Heat, onde ele começou como ídolo e terminou forçando uma troca. Como resultado, foi negociado para o Golden State Warriors na última trade deadline.

Após toda polêmica, Butler retornou a Miami pela primeira vez desde a troca na NBA. Ele foi recebido com um vídeo de homenagem e marcou 11 pontos na derrota de Golden State por 112 a 86. O reencontro, assim, o fez refletir sobre a forma como costuma ser retratado na liga.

“Sempre me pintam como o vilão. Assim, em todos os times que passei sempre fui o problema”, admitiu Butler, em tom irônico. Então, vamos aceitar. Não tenho nada a dizer. Não me importo com isso. Tudo depende de como as coisas são retratadas. Algumas pessoas falam com a mídia, outras não. Nunca fui de contar meu lado da história para quase ninguém. Deixem todos pensar que foi isso que aconteceu e seguimos em frente”.

A fala de Jimmy Butler remete às falas de Pat Riley à imprensa. Até a saída do ala, afinal, o presidente do Heat colecionou críticas ao jogador de 35 anos. Primeiro, nos playoffs da temporada passada, o dirigente detonou o astro por comentários mesmo sem ter jogado pela equipe.

Após isso, Riley disse que a renovação de Butler com o Heat não era uma certeza na NBA. Desse modo, o jogador iniciou a temporada 2024/25 sob ameaça de não ter um contrato garantido. Por fim, o craque exigiu uma troca de forma pública e recebeu diversas suspensões, sendo novamente criticado pelo presidente de Miami.

Por isso, Jimmy Butler defende que a responsabilidade pelo ocorrido no Heat não foi apenas dele, algo que, segundo ele, se repetiu em outros times da NBA. O astro do Warriors, porém, não guarda mágoas do seu antigo dirigente. Ainda sobre a saída de Miami, ele falou que não tem nada para falar com Riley.

“Não tenho nada a dizer a Pat. Então, é melhor que Pat não tenha nada a dizer para mim”, completou Butler.

Desde que saiu do Heat, Butler tem médias de 17.3 pontos, 6.3 assistências e 6.1 rebotes pelo Warriors na NBA.

