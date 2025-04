Jimmy Butler ataca jogador do Warriors “Odeio quando faz isso”

Desde que se tornou jogador do Golden State Warriors, Jimmy Butler mudou a equipe. Afinal, são 23 vitórias em 30 jogos com o craque. Ele também foi importante no play-in e na estreia dos playoffs da NBA. No entanto, o camisa 10 protagonizou um momento curioso na entrevista após a vitória contra o Houston Rockets, no domingo (20).

Butler disse para Buddy Hield, ala-armador da equipe, parar de driblar com a bola. “Buddy, pare com isso. Eu odeio isso”, disse.

Hield não teve um grande jogo, com só um arremesso certo em quatro tentativas. Ele esteve por 15 minutos em quadra. Entretanto, a crítica de Butler se referia a quando o companheiro pegava um rebote defensivo e tentava levar a bola para o ataque ao invés de passá-la para um armador, como Stephen Curry, ou o próprio Jimmy Butler.

Não é segredo que Buddy Hield é visto como um arremessador. O Warriors, afinal, contratou o jogador por conta disso: seu espaçamento de quadra e bom aproveitamento de três. Na carreira, Hield tem 39.7% no quesito.

Contudo, quando ele tenta “driblar” a bola, tomando para si a responsabilidade de armar o jogo, isso pode ser um problema. Isso porque não é o aspecto mais notável de seu jogo. Na carreira, ele tem médias de só 2.5 assistências por jogo, com 1.6 desperdícios de bola.

Embora o jogador tenha desagradado Jimmy Butler, o Warriors saiu satisfeito da partida. A vitória fora de casa colocou o time à frente na série contra o Rockets . Caso Golden State siga no mesmo ritmo e consiga mais um triunfo no Jogo 2, a equipe vai para dois duelos em casa com boa vantagem.

E Butler, em especial, teve grande atuação. Foram 25 pontos, sete rebotes, seis assistências e mais cinco roubos de bola. A performance rendeu elogios até de Draymond Green. “Houve vários momentos em que Houston reduziu a diferença. Mas, em cada um desses instantes, fizemos um bom trabalho colocando a bola nas mãos de Jimmy. É uma coisa em que melhoramos, aliás, desde a sua chegada. Queremos a posse com Jimmy porque ele é uma força que acalma o nosso ataque. Acalma tudo para nós”.

