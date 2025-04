Draymond Green é acusado de “derrubar” Jimmy Butler

A lesão de Jimmy Butler no Jogo 2 da série entre Golden State Warriors e Houston Rockets foi um grande baque para o time de Stephen Curry e Draymond Green. O camisa 23, aliás, participou do lance em que o astro se lesionou. Então, foi acusado por Rick Kamla, da NBA TV, de ter derrubado o seu companheiro.

“Draymond tirou seu próprio colega do jogo de hoje. Acho que Butler estava roubando muito dos holofotes”, disse. No entanto, depois ele se corrigiu ao ver melhor o lance. “Fui corrigido. Amen (Thompson) foi quem derrubou Butler”.

O lance em questão foi logo no começo da partida, quando Green tentou fazer um box out em Amen Thompson. O jogador do Rockets, porém, acabou indo para a frente, e colidindo com Butler no ar. O camisa 10, então, caiu com as costas no chão, lesionando a pélvis.

Houston foi acusado de jogar de forma física demais nesses primeiros jogos da série. Stephen Curry, por exemplo, reclamou bastante da marcação dos adversários, e também da arbitragem.

Sem Jimmy Butler, Draymond Green e Curry não conseguiram a segunda vitória contra o Rockets. Jalen Green, que foi mal no primeiro jogo, explorou o vácuo deixado pela ausência de Butler e marcou 38 pontos. O Warriors, aliás, chegou a ficar 20 pontos atrás já no segundo quarto. A partir disso, o Rockets nunca ficou atrás, sempre dominando a partida.

Assim, Green falou sobre a lesão do colega. “Foi grande a perda. Sempre que você perde um dos seus melhores jogadores, um dos seus líderes, é difícil superar, mas acho que fizemos um bom trabalho lutando, nos dando uma chance. Só não conseguimos passar do obstáculo”.

Embora o resultado do raio-X de Butler tenha dado negativo, a equipe ainda aguarda ainda aguarda o resultado da ressonância magnética para ter certeza de que não há nenhum dano estrutural e que foi apenas uma contusão.

“Vamos ter que descobrir isso” disse Green, caso Butler precise ficar fora. “Não é fácil substituir o Jimmy. É claro, todos sabemos o que ele representa para este time desde que chegou, e meio que adaptamos nosso ataque em torno dele. Então, isso vai ter que mudar um pouco, mas vamos ver, ele é resistente. Temos alguns dias de folga. Vamos seguir dia após dia e ver como as coisas evoluem”.

A série agora vai para San Francisco nos próximos dois jogos. O primeiro deles será no sábado (26).

